Kibertámadás rázta meg a belügyminisztériumot

Hekkerek törték fel a levelező rendszert

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 11:32
Kibertámadás érte a francia belügyminisztérium levelező rendszerét – jelentette be pénteken Laurent Nunez francia belügyminiszter.

A tárcavezető az RTL rádióállomásnak elmondta, hogy a támadó több mappához hozzáfért, azonban nincs arra utaló bizonyíték, hogy érzékeny információ is kiszivárgott volna.

Hozzátette, hogy a szervereket különböző védelmi intézkedésekkel erősítették meg, az ügyben pedig nyomozás zajlik, amelynek jelenlegi szakaszában egyelőre nem lehet megállapítani, honnan indították a támadást.

