Kibertámadás rázta meg a belügyminisztériumot

A tárcavezető az RTL rádióállomásnak elmondta, hogy a támadó több mappához hozzáfért, azonban nincs arra utaló bizonyíték, hogy érzékeny információ is kiszivárgott volna.

Hozzátette, hogy a szervereket különböző védelmi intézkedésekkel erősítették meg, az ügyben pedig nyomozás zajlik, amelynek jelenlegi szakaszában egyelőre nem lehet megállapítani, honnan indították a támadást.