Ítélet Moszkvában

A Moszkvai Városi Bíróság távollétükben elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét és nyolc bíráját orosz állampolgárok jogsértő üldözése címén – közölték pénteken hivatalosan.

Karim Khan főügyészt 15 évi szabadságvesztésre ítélték, amelyből az első 9 évet börtönben, a fennmaradó időt pedig fegyházban kell letöltenie. A bírókat 3 és fél és 15 év közötti szabadságvesztésre ítélték.

Az ICC tárgyalás-előkészítő kamarája 2023. március 17-én elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova orosz gyerekjogi biztos letartóztatását, azzal vádolva meg őket, hogy „törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából”.