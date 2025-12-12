Fico keresztbe húzza Brüsszel háborús tervét

A szlovák miniszterelnök szerint az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

Robert Fico arról beszélt, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák.

A szlovák miniszterelnök hivatalos levelet küldött az Európai Tanács új elnökének, António Costának, amelyben figyelmeztette, hogy az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.

„Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson. Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön” – hangsúlyozta Fico.

A szlovák kormányfő bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk” – írja a Mandiner.