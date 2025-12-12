Fico keresztbe húzza Brüsszel háborús tervét

2025. december 12., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

A szlovák miniszterelnök szerint az EU stratégiája hibás és hatástalan

MH
 2025. december 12. péntek. 10:20
A szlovák miniszterelnök szerint az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

Robert Fico szlovák miniszterelnök
Fotó: AFP/Peter Lazar

Robert Fico arról beszélt, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák.

A szlovák miniszterelnök hivatalos levelet küldött az Európai Tanács új elnökének, António Costának, amelyben figyelmeztette, hogy az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.

„Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson. Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön” – hangsúlyozta Fico.

A szlovák kormányfő bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk” – írja a Mandiner.

