Elképesztő, kivel ült le egy asztalhoz Putyin

Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan részletesen megvitatták Ukrajna helyzetét, a nemzetközi kapcsolatokat és az EU terveit az orosz befagyasztott vagyonról.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és török kollégája, Recep Tayyip Erdogan találkozójuk során megvitatta az Ukrajnával kapcsolatos helyzetet. A tárgyalás részleteit Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője osztotta meg a Ria Novosztyi szerint.

Putyin és Erdogan áttekintették Ukrajna ügyét és az EU terveit

„Részletes eszmecserét folytattak az ukrán ügyekről” – mondta a Kreml képviselője.

A két államfő emellett a nemzetközi napirendi pontokat és az Oroszország–Törökország közötti kapcsolatokat is áttekintette. Peszkov elmondása szerint Putyin és Erdogan egyetértettek abban, hogy az országok között nincs „jelentős probléma”, és a kétoldalú kapcsolatok „nagyon jól” alakulnak.

Korábban Peszkov arról is beszámolt, hogy Putyin és Erdogan az Európai Unió tervét vitatta meg az orosz befagyasztott vagyon határozatlan idejű zárolására vonatkozóan, amelyet Putyin „óriási csalásnak” nevezett – derül ki az Origo cikkéből.