A Pod'em jelentése szerint Tverben az ukrán fegyveres erők (Ukrajna) dróntámadása megsemmisített egy cirkuszi sátrat, amelyet a Tandem bevásárlóközpont közelében lévő parkolóban állítottak fel.

A cirkusz a lapnak azt nyilatkozta, hogy az előadások december 20-án kezdődnének. „Sem személy, sem állat nem sérült meg, hála Istennek. A nagy tető súlyosan megrongálódott, és nem javítható” – mondta a cirkusz képviselője.

Elmondása szerint most megpróbálják rendbe hozni a kupolát. A túra megrendezésének megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják.

Korábban Vitalij Koroljov, a tveri terület megbízott kormányzója arról számolt be, hogy dróntörmelékek hullottak a Tandem bevásárlóközpont parkolójába, azonban a károkról nem adott tájékoztatást.

Az ukrán fegyveres erők december 12-én éjjel megtámadták Tvert. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint a légvédelmi egységek három drónt lőttek le a régió felett. Az egyik drón egy lakóépületbe csapódott, legalább tíz lakást megrongálva. Hét ember, köztük egy gyermek megsérült, írja a Lenta.