Bekérették az orosz nagykövetet

A német külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet az Oroszország részéről érkező és egyre gyakoribbá váló hibrid fenyegetések, a többi között kibertámadások és szabotázsakciók miatt – jelentette be a tárca egyik szóvivője.

Németország 2025. december 12-én bejelentette, hogy két orosz kiberműveletet azonosított, és behívta az orosz nagykövetet, Szergej Nyecsajevet (képünkön)

A tárca részéről azt vetették Moszkva szemére, hogy az orosz katonai hírszerzés irányította a német légiforgalmi irányítás ellen 2024-ben intézett kibertámadást, valamint hangsúlyozta, hogy Oroszország destabilizációs kampányt folytatott a németországi választások idején.

„Szorosan figyelemmel kísérjük Oroszország tevékenységét és fel fogunk lépni ellene” – szögezte le a szóvivő, egyúttal hangsúlyozta: Oroszország „nagyon is valós” fenyegetést jelent Németország biztonságára nézve.

Oroszország berlini nagykövetsége egyelőre nem reagált a bejelentésre.