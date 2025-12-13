Az FBI vezetősége titkos találkozókat tartott Umerovval az Egyesült Államokban

A nyugati tisztviselők aggodalmukat fejezték ki ezekkel a találkozókkal kapcsolatban, mivel nincsenek tisztában azok céljával.

Az ukrán béketárgyaló főképviselője és az FBI vezetősége közötti titkos találkozók újabb bizonytalanságot okoztak a háború lezárásáról szóló kulcsfontosságú tárgyalásokon – jelentette a The Washington Post diplomatákra és az üggyel ismerős tisztviselőkre hivatkozva.

Az anyag arra utal, hogy az Egyesült Államokba delegált ukrán küldöttség vezetője, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az elmúlt hetekben háromszor repült Miamiba, hogy találkozzon Donald Trump elnök főmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és megvitassák az Oroszországgal folytatott közel négy éve tartó konfliktus lezárására irányuló javaslatot.

Négy, névtelenül nyilatkozó személy azt is elmondta a kiadványnak, hogy Umerov zártkörű találkozókat folytatott Kash Patel FBI-igazgatóval és Dan Bongino igazgatóhelyettessel amerikai tartózkodása alatt.

Állítólag ezek a találkozók aggodalmat keltettek a nyugati tisztviselők körében, akik továbbra sem biztosak a szándékaikban és céljukban. Egyes források szerint az ukrán tisztviselők abban a reményben keresték meg Patelt és Bonginót, hogy amnesztiát kapjanak az ellenük felhozott korrupciós vádak alól.

Mások attól tartanak, hogy az újonnan létrehozott csatornát felhasználhatják arra, hogy nyomást gyakoroljanak a Zelenszkij-kormányra, hogy fogadja el az Egyesült Államok által kínált, jelentős engedményeket tartalmazó békemegállapodást Kijev részéről.

A kiadvány hozzáteszi, hogy Ukrajna washingtoni nagykövete, Olga Stefanyshyna megerősítette Umerov találkozóját az FBI-al.

„Csak a nemzetbiztonsággal kapcsolatos kérdésekről beszélt” – mondta Stefanyshyna a The Washington Postnak.

A kiadvány azt is megjegyezte, hogy az FBI képviselője kijelentette, hogy az Umerovval folytatott találkozók során a két ország közös érdekeivel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a bűnüldözés és a nemzetbiztonság területén.

Ahogy a cikk is írja, az FBI egyik képviselője szerint az egyik találkozón felmerült az ukrán magas rangú tisztviselők közötti korrupció témája, de nem ez volt a fő téma.

A kiadvány megjegyzi, hogy Patel idén márciusban megkérdőjelezte az Ukrajnának nyújtott amerikai segély mértékét, és felszólította a Kongresszust, hogy vizsgálja ki, történt-e bármilyen visszaélés a Kijevnek juttatott amerikai pénzeszközökkel.

Bongino azzal vádolta Zelenszkijt, hogy eltussolta Joe Biden elnök fia állítólagos korrupcióját, akinek egy ukrán energiacég igazgatótanácsában betöltött állítólagos tagsága vizsgálat alá került.

„Trump nagyon gyanakvó Zelenszkijjel szemben, mivel ő és adminisztrációjának néhány tagja megpróbálta eltussolni Joe Biden őrült tetteit” – mondta Bongino februárban.

Egy Fehér Ház szóvivő azonban azt nyilatkozta, hogy azok, akik aggodalmukat fejezték ki az FBI-találkozókkal kapcsolatban, „nem ismerik ezeket a diplomáciai tárgyalásokat, és fogalmuk sincs, miről is szólnak”.

Ezenkívül a kiadvány hozzátette, hogy Zelenszkij irodájának képviselője nem kívánt nyilatkozni a konkrét találkozókról, de hangsúlyozta, hogy „hülyeség mindent a korrupcióhoz kötni”.

A kiadvány rámutatott, hogy ezek a megbeszélések Ukrajna számára kritikus pillanatban zajlanak, amikor Kijevre a Trump-adminisztráció nyomást gyakorol, hogy beleegyezzen a háború befejezéséről szóló javaslatba.

„Tényleg hatalmas a korrupció ott. Az emberek azt kérdezik: »Mikor lesznek a választások?«” – mondta Trump az újságíróknak ezen a héten.

A kiadvány szerint Kijevben és azon túl is találgatások folynak arról, hogy Umerovnak köze lehet-e a sikkasztási ügyben folytatott nyomozáshoz, különösen annak fényében, hogy az ország korrupcióellenes hatóságai kiterjesztik a nyomozást a védelmi szektorra is.