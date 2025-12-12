Akár a tízszeresére drágulhat az internet ára Ukrajnában

Az internet (mind a mobil, mind a vezetékes) költsége Ukrajnában akár tízszeresére is emelkedhet – azaz akár havi 3 ezer hrivnyába kerülhet. Ehhez a következményhez a gyors és stabil internetről szóló törvény vezet, amelyet Volodimir Zelenszkij elnök már aláírt, írta a Pénzügyminisztérium.

Az internet tarifájának emelkedését azzal magyarázzák, hogy az új technológiák bevezetése jelentős beruházásokat igényel a szolgáltatótól, és ezeket a költségeket a végfelhasználóra hárítják át – írja a karpatinfo.net.

A törvény meghatározza az internet sebességére vonatkozó követelményeket (akár 100 Mb/sec), ennek hivatalos mutatónak kell lennie, amelyet a szolgáltatóknak és az üzemeltetőknek kötelező betartaniuk.

Bevezetésre kerül a közösségi finanszírozás – az ügyfelek önállóan tesztelik a mobilinternet sebességét, és továbbítják ezeket az adatokat a szabályozó hatóságnak. Egy hálózatfelügyeleti rendszer elindítását már tesztelik.

A licencfeltételek betartásának tervezett ellenőrzésére vonatkozó moratóriumot feloldják – ez várhatóan ösztönözni fogja az üzemeltetőket a hálózatok aktívabb bővítésére (ez leginkább a vidéki területeken releváns).

A nemzeti roaming (a vészhelyzet esetén más üzemeltetőre való váltás lehetősége) a hadiállapot megszűnése után is működni fog.

Ezenkívül Ukrajnában bevezették a szolgáltatók számára a legalább 100 órás autonóm hálózati működés normáját.

Az áremelés nemcsak a mobil-, hanem a gerinchálózati szolgáltatókat is érinti. A 100 Mb/s sebesség biztosításához nagy mennyiségű forgalmat kell majd vásárolniuk, ami a tarifák gyors emelkedéséhez vezet.

„Az, hogy mindenki számára ilyen sebességet biztosítsunk, nem technikai probléma, a probléma az, hogy az ukránok hajlandóak-e tízszer annyit fizetni érte, mint most” – magyarázza Ihor Petricsenko, egy poltavai vállalkozó, aki a telekommunikációs szektorban dolgozik.

Szkeptikus az internet sebességének a felhasználók általi mérésének ötletével kapcsolatban, mivel a Wi-Fi-n keresztüli adatátvitel nemcsak a szolgáltatótól, hanem a router, sőt a körülötte lévő elektronikus eszközök minőségétől is függ.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a szolgáltatókat szigorúan ellenőrzik, az internet Ukrajnában „európai szintre” drágulhat. Nevezetesen havi 200-300-ról 2-3 ezer hrivnyára.

A szolgáltatók nem zárják ki, hogy hatalmas eszközfejlesztésekre lesz szükség. A sebesség növelése érdekében erősebb portokat kell telepíteniük, ami jelentős beruházást igényel, és befolyásolja az árakat.

A tarifák emelkedésének másik oka a hálózat működése autonómiájának 100 órás áramkimaradás esetén történő biztosítására vonatkozó jogszabályi követelmény.

Ehhez új akkumulátorok és generátorok vásárlása szükséges, amelyeket folyamatosan újra kell tölteni. Ez is befolyásolja majd a szolgáltatás költségét. Hogy pontosan hogyan, az a berendezésekbe történő beruházások mennyiségétől és az előfizetők számától függ. Jelenleg az alap mobiltarifák költsége Ukrajnában összehasonlítható a szomszédos országok áraival, de tartalmukban jelentősen eltérnek. Többek között az ukrán szolgáltatók nagyobb mennyiségű internetet és percet olcsóbban kínálnak, mint európai versenytársaik.