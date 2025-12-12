2025. december 12., péntek

A Kreml kommentálta Trump találkozóját

Az Egyesült Államok még nem döntött

 2025. december 12. péntek. 11:08
Moszkva nem tud arról, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozik-e Ukrajna és az Európai Unió (EU) képviselőivel - közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASS szerint.

A Kreml kommentálta Trump találkozóját
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/Pool/Sergei Ilnitsky

„Nem tudjuk, hogy megtörténik-e vagy sem; az Egyesült Államok még nem döntött. Nincsenek erről információink” – jegyezte meg a Kreml szóvivője.

Korábban Caroline Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára kijelentette, hogy az amerikai képviselők csak akkor utaznak majd a hétvégén európai és kijevi tisztviselőkkel találkozni, ha bíznak abban, hogy egy ilyen kapcsolatfelvétel megéri az időt, számol be a Lenta.

