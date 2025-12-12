A háború legjobb vadászgépei érkeznek Moszkvának

Ez a típusú vadászgép továbbra is az egyik legkeresettebb típus az orosz légierőnél, ugyanis feladatok széles körét képes ellátni.

A Rosztek állami védelmi konglomerátum közölte, hogy az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat újabb adag Szu–34-es vadászbombázót gyártott le és adott át az orosz védelmi minisztériumnak. Ez a típus továbbra is az egyik legkeresettebb az orosz légierőnél, ugyanis feladatok széles körét képes ellátni.

A harci tapasztalatok alapján a gépet úgy korszerűsítették, hogy még pontosabban és nagyobb pusztító erővel tudjon csapásokat mérni, akár több száz kilométerre a bázisától.

A Szu–34 gyártása 2022 eleje óta több mint kétszeresére nőtt, az éves kibocsátás már 30 gép fölé emelkedett. Ez lehetővé teszi a flotta bővítését annak ellenére, hogy becslések szerint mintegy 40 gépet veszítettek az ukrajnai hadszíntéren folyó 46 hónapnyi harc során. A támadóképességeit folyamatosan fejlesztik és többek között új típusú siklóbombákat is rendszerbe állítottak.

Októberben egy rakétahajtású siklóbombáról számoltak be, amely 193 kilométeres hatótávolságot biztosít, így az ukrán hátország mélyén lévő célpontok is elérhetővé váltak.

Vagyim Badeha, az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója szerint a katonai felszerelések gyártása jelentősen felgyorsult és a 2025-ös gyártási programot ütemezetten teljesítik, továbbá már a jövő évre szánt gépeken is dolgoznak. A vezérigazgató hozzátette:

„Ez az év az egyik legtermékenyebb volt a hadműveleti-harcászati repülőgépek szállításai szempontjából.”

Források szerint a Szu–34-es flotta az évtized végére elérheti a 350 darabos létszámot - írta meg a Mandiner.