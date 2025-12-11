Zelenszkij nyomon követi Kínát és Oroszországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghallgatta szerdán az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko jelentését Ukrajna külpolitikai helyzetéről és Oroszország helyzetéről, és utasította a szakszolgálatot, hogy részletesebben kövesse nyomon a Moszkva és Peking közötti együttműködést.

„A jelentés sok részletet tartalmazott az Ukrajna körüli külpolitikai helyzetről és Oroszország gazdasági helyzetéről. különösen az orosz vállalatok és az állam függőségéről a kínai befektetésektől, technológiáktól és politikai prioritásoktól” - fejtette ki Zelenszkij.

Szavai szerint Kijev „észleli, hogy Oroszország egyes területeinek tényleges szuverenitása csökken Kína javára. Elsősorban a természeti erőforrásokban gazdag területek kihasználásáról és a hiánycikkek Kínának történő eladásáról van szó. Szintén megfigyelhető, hogy Kína lépéseket tesz az együttműködés mélyítésére Oroszországgal, különösen a hadiipar területén. A partnerországok hírszerzése hasonló információkkal rendelkezik” - tette hozzá.

Az elnök kijelentette, hogy a globális biztonság nem szenvedhet hátrányt amiatt, hogy „Oroszországban nem csökken az agresszió iránti étvágy”.

Ivascsenko beszámolt azokról az oroszországi politikai kampányokról is, amelyek célja Ukrajna destabilizálása. „Ellent fogunk állni, és meg fogjuk akadályozni minden olyan szereplő tevékenységét, aki az ellenségnek segít” - szögezte le Zelenszkij.

Közlése szerint külön megvitatták az ukrán külső hírszerző szolgálat azon tevékenységét is, amelyet az ukrán gyermekek hazahozatalának és a hadifoglyok cseréjének elősegítése érdekében fejt ki.

Az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve - jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon.

„Amikor azt mondjuk, hogy az orosz olajfinomító-ipar 18, 20 vagy akár 21 százaléka sérült, ez nem teljesen pontos megfogalmazás. Helyesebben a benzin kategóriájú olajfeldolgozásról beszélünk, ahol valóban több mint 20 százalékos veszteséget okoztunk Oroszországnak. Ez rendkívül fájdalmas az ország pénzügyi helyzetét tekintve, hiszen ez az egész kapacitás egyötödét jelenti” - idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a hírszerző tisztet.

Budanov hangsúlyozta, hogy az ukrán csapások a benzinágazat ellen hatással vannak az orosz társadalomra, az orosz állam pénzügyi-gazdasági helyzetére, a további költségvetési tervezés képességére és más hasonló területekre is.

„A háború menetére viszont ez, sajnos, különösebben nem tud hatni. Először is azért, mert a haditechnika főként dízelüzemű. Másodszor pedig Oroszország olyan ország, ahol az emberek akár gyalog járnak és száraz kenyeret esznek, de a hadsereg mindent meg fog kapni, amire szüksége van” - mutatott rá a hírszerzés főnöke.

Az ukrán vezérkar szombaton jelentette, hogy az éjjel az ukrán erők csapást mértek Oroszország rjazanyi olajfinomítójára, aminek következtében megrongálódott az alacsony hőmérsékletű izomerizációs egység. „Az üzem tervezett kapacitása évi 17,1 millió tonna kőolaj, Oroszország legnagyobb olajfeldolgozó vállalatai közé tartozik. Többféle benzint, repülőgép-üzemanyagot, dízelt és más termékeket állít elő. Részt vesz az orosz megszálló erők hadseregének ellátásában” - írta közleményében a vezérkar.

Az ukrán csapatok elhagytak néhány állást a Donyeck megyei Pokrovszk és Mirnohrad mellett, Liszivka és Szuhij Jar településeknél, ahonnan a parancsokság „kedvezőbb” védelmi vonalakra helyezte át őket – közölte az ukrán deszant rohamcsapatok 7. hadteste.

„A manővert a katonák életének megőrzése, a csoportosítás logisztikai ellátásának javítása és a frontvonal kiegyenesítése érdekében hajtották végre” – emelte ki a hadtest közleményében. Azt is közölték, hogy biztonsági okokból az akcióról szóló információkat egy ideig nem hozták nyilvánosságra, hogy elkerüljék a végrehajtás meghiúsulásának kockázatát.

Az ukrán keleti haderőcsoport a Facebookon arról tájékoztatott, hogy Pokrovszkban továbbra is zajlik a behatoló orosz katonai csoportok felszámolása, az ukrán erők azon vannak, hogy akadályozzák az ellenség beszivárgási kísérleteit a város északi részébe (az oroszok már a múlt héten azt állították, hogy Pokrovszk az ő kezükre került).

„Az ellenség aktívan támadja Mirnohradot irányított légibombákkal, és intenzív rohamtevékenységet folytat, próbálva betörni és megvetni a lábát a város délkeleti peremén. Az ukrán erők minden rendelkezésre álló eszközzel pusztítják az orosz rohamcsoportokat. További logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és Mirnohrad irányába, hogy biztosítsák az ukrán alegységek folyamatos ellátását és szükség esetén az időbeni evakuációt” – írta közleményében a hadseregcsoport. Kiemelték, hogy felelősségi övezetükben az ukrán alakulatok az elmúlt nap során 68 orosz rohamot vertek vissza. „Pokrovszk irányában a védők 43 támadást állítottak meg. Ezen a szakaszon hétfőn az előzetes adatok szerint 84 megszállót semlegesítettek, közülük 48-at véglegesen. Összességében a keleti haderőcsoport övezetében az orosz erők 324 főt veszítettek az elmúlt nap folyamán” – fejtették ki.

Az ukrán 25. különálló ejtőernyős dandár egyik katonája a Szuszpilne televízió műsorában felfedte, hogy gyalogosan, illetve drónok és földi robotizált rendszerek segítségével az ukrán erők képesek lőszert, élelmet és minden szükséges eszközt eljuttatni azoknak a katonáknak, akik tartják állásaikat Pokrovszkban.

Az ukrán 67. dandár egyik gépesített zászlóaljából két katona hat orosz katonát ejtett foglyul – adta hírül a dandár sajtószolgálata kedden. A közlés szerint az eset előző nap történt Dnyipropetrovszk megyében.

Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban azt mondta, hogy a Harkiv megyei Vovcsanszkban az ukrán alegységek három városrészben tartják állásaikat, miközben az orosz erők északról és a központ felől próbálnak betörni. Hozzátette, hogy a régióban lévő Kupjanszkban kialakult valós helyzet gyökeresen eltér a város elfoglalásáról és körbezárásáról szóló orosz állításoktól. Szavai szerint az oroszok csak néhány különálló épületben vannak jelen, és kis csoportokban hatolnak be a városba.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország keddre virradóan 110 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 84-et semlegesített. Rögzítették viszont 24 csapásmérő drón találatát kilenc helyszínen.

Több mint 400 ezer katonát szerződtettek idén az orosz fegyveres erők, további több mint 34 ezer ember pedig önkéntes alakulatokba vonult be – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke egy szerdai moszkvai tanácskozáson.

„Bizonyossággal megállapítható, hogy a legfőbb parancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) által a jelenlegi időszakra, az idei évre kitűzött célok gyakorlatilag megvalósultak” – jelentette ki Medvegyev.

A volt elnök és kormányfő idén januárban az RBK című lap visszaemlékezése szerint mintegy 450 ezer főben nevezte meg a 2024-ben szerződtetett katonák számát, és további 40 ezerben az önkéntes alakulatokhoz csatlakozókét.

A besorozott katonákat az orosz védelmi minisztérium szerint nem vezénylik a „különleges hadművelet” övezetébe.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül kettőn előre tudtak törni, folytatták az Oszkil folyó bal partján és a Mirnohrad városban (orosz nevén: Dimitrov) körülzárt ukrán csapatok megsemmisítését, valamint a közeli Hrisine és Szvitle település „megtisztítását”, és csaknem 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy hadiüzemet, valamint az ukrán energetikai és üzemanyag-infrastruktúra több, az ukrán hadsereget kiszolgáló létesítményét, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 11 páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, egy amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, továbbá 102 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Oleskiben három egészségügyi dolgozó életét vesztette, kettő pedig megsebesült a járási kórházat ért csapás következtében, számol be a Ripost.