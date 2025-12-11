Visszavezetnék Oroszországot a világgazdaságba

Bizalmas dokumentumokban vázolta fel Washington az Európai Uniónak, hogyan képzeli el Oroszország visszavezetését a globális gazdaságba, valamint a befagyasztott orosz vagyon felhasználását – számolt be róla a Wall Street Journal (WSJ) értesüléseire hivatkozva a sajtó. A kiszivárgott tervek szerint az Egyesült Államok egy teljesen új, üzleti alapú megközelítést javasol, ami azonban éles ellenállást váltott ki az európai döntéshozók körében.

Adatközpont a Zaporizzsjai Atomerőműnél

A lap információi szerint az egyik dokumentum a mintegy 200 milliárd dollárnyi, Nyugaton befagyasztott orosz eszköz sorsát taglalja. Az amerikai elképzelés szerint ezt az összeget ukrajnai projektekre kellene fordítani, de meglehetősen unortodox módon.

A tervezet egyik konkrét példája egy hatalmas adatözpont (data center) létrehozása lenne, amelynek energiaellátását a jelenleg orosz megszállás alatt lévő, de a tervek szerint a jövőben békés célokat szolgáló Zaporizzsjai Atomerőmű biztosítaná.

Olajfúrás az Északi-sarkon és Wall Street-i tőke

A csomag másik, még vitatottabb része az orosz gazdaság válságból való kivezetését célozza. Washington tervei szerint amerikai vállalatok fektetnének be Oroszország stratégiai szektoraiba, a ritkaföldfémek bányászatától kezdve egészen az északi-sarkvidéki olajfúrásokig.

A javaslat kifejezetten szorgalmazza az orosz energiaáramlás helyreállítását Nyugat-Európa és más régiók felé, ami homlokegyenest szembemegy az EU jelenlegi, leválást célzó törekvéseivel.

„Ez a gazdasági Jalta”

Az európai tisztviselők finoman szólva sem fogadták lelkesen a washingtoni ötletbörzét. A WSJ forrásai szerint Brüsszelben attól tartanak, hogy ez a megközelítés lélegzetvételhez juttatná Moszkvát, lehetővé téve a gazdasági növekedés felgyorsítását és a hadsereg megerősítését.

Egy európai diplomata a lapnak nyilatkozva történelmi párhuzamot vont a második világháború végi nagyhatalmi osztozkodással:

„Ez olyan, mint Jalta. Az eredmény alapjaiban rajzolhatja át a kontinens gazdasági térképét.”

A félelmek szerint az amerikai terv aláásná Európa saját erőfeszítéseit az ukrán kormány támogatására. Az amerikai fél azonban azzal érvel, hogy a jelenlegi európai modell – amely egyszerűen átadná a pénzt a háborúban álló Ukrajnának – túl gyorsan felélné a forrásokat.

Washington ehelyett a Wall Street vezetőit és nagy magántőkealapokat vonna be az eszközök kezelésébe. Egy amerikai tárgyaló magabiztosan jegyezte meg: „Mi valóban értjük, mit jelent a pénzügyi növekedés”, hozzátéve, hogy az ő modelljükkel a 200 milliárdos alap akár 800 milliárd dollárosra is hízhatna, vette észre a Kárpát Hír.