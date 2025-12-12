Uniós vezetőkkel találkozott Andrej Babis kinevezett cseh miniszterelnök Brüsszelben

Európai uniós intézmények vezetőinél tett látogatást Andrej Babis kinevezett cseh miniszterelnök Brüsszelben, a találkozók témája az európai versenyképesség volt, a felek továbbá megvitatták a biztonsági helyzetet, beleértve az ukrajnai béke kilátásait is - tájékoztatott a közösségi oldalán csütörtökön az Európai Bizottság.

Kedden Prágában Petr Pavel köztársasági elnök kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét.

A brüsszeli találkozót követően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében azt írta: "nagyra értékeli" Babisnak az európai versenyképesség fellendítéséhez nyújtott támogatását, majd arról tájékoztatott, hogy az igazságos és tartós béke érdekében vendégével Ukrajna megerősítésének lehetőségeit is megvitatta. "Ukrajna biztonsága Európa biztonsága" - fogalmazott von der Leyen, majd közölte, hogy az Európai Tanács jövő heti ülésén folytatják az ukrajnai béke érdekében megkezdett munkát.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében produktívnak nevezte az Európai Tanács decemberi ülésének előkészületeiről és a következő év prioritásairól a cseh politikussal folytatott megbeszélést. "Várom, hogy együtt dolgozhassunk az európai egységért, és közösen oldhassuk meg az előttünk álló problémákat" - tette hozzá üzenetében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.