„Teljes" siker a francia bevándorláspolitika

Nehéz szavakat találni arra a helyzetre, amely Franciaország egyes nagyvárosaiban kialakult. Túl azon, hogy egyes térségekben megszűnt az államhatalom, a gyermekeket érintő erőszak is elképesztő méreteket öltött. S bár mindez alapvetően a „migránssimogató" politikának köszönhető, az állam liberális elitje nem igazán akar tudomást venni a problémákról...

Nem csekély botrányt okozott úgy öt éve, hogy az integrálni kívánt illegális bevándorlók gyermekeit a legkevésbé sem izgatja a francia himnusz. Szerintük a szóban forgó „zenedarab„ pusztán holmi antik, elavult és érdektelen „harci induló", amivel ők - mármint a muszlim ifjak - nem képesek mit kezdeni. Talán nem is szükséges bővebben magyarázni, a La Marseillaise a XVIII. században, a francia forradalom idején született, s utóbb vált nemzeti himnusszá. Sőt, a „fejlett baloldali” körökben úgy vélik, ez nem csak a gallok, hanem egyben a szabadság zenéje is.

Azt, hogy az illegális migráció - ha szabad így fogalmazni - éltetése egy masszív csődtömeg fényesen igazolják a legfrissebb francia bűnügyi statisztikák is: a párizsi igazságügyi minisztérium becslése szerint az elmúlt nyolc esztendőben több mint négyszeresére nőtt a kábítószer-kereskedelemben részt vevő tinédzserek száma. S ami még visszataszítóbb, rengeteg fiatalt ölnek meg, olykor egészen brutális módszerekkel. Bármily tragikus is leírni, de a „sima" gyilkosság már-már ritkaságszámba megy: sokakat félholtan vagy megkínozva elevenen fölgyújtanak, esetleg „kíméletes" lövések sorozatával ítélnek lassú halálra.

S miközben a baloldal továbbra is támogatja a parttalan migrációt, a rendőrségi és biztonságpolitikai szakértők nem győzik hangsúlyozni, számos városban gyakorlatilag megszűnt a jogállamiság, s a rendszer a bűnbandáknak, az illegális migránsoknak és a drogterjesztőknek van alárendelve.

S ahogy a mondás is tartja, a baj nem jár magában, ugyanis az erőszaknak egyre több gyermek és fiatalkorú esik áldozatul. Párizs esete, azaz (v)iszonyai szinte iskolapéldának tekinthetőek, de a vidék sem megy a szomszédba a kegyetlenségek terén. Dél-Franciaországban Marseille-ben a hatóságok becslése szerint csaknem húszezer ember lehet érintett a drogterjesztésben - s e halmaz nem csekély szelete az illegális migrációhoz köthető fiatal- vagy egyenesen kiskorú. A probléma méretét jelzi, hogy 2024-ben a hatóságok 42 millió euró (16,7 milliárd forint) értékű, kimondottan durva bűncselekményekből származó vagyont koboztak el e szervezetektől.

A francia belügyi adatok egy másik riasztó jelenségre is fölhívják a figyelmet, mely szerint a fiatalokat immár a közösségi médiában toborozzák. Az érintettek azt hiszik, hogy könnyen pénzt kereshetnek - naponta akár kétszáz eurót (nagyjából nyolcvanezer forintot) ígérnek nekik a bűnbandák irányítói. Arról persze nem szól a fáma, hogy a rivális csoportok sem ülnek tétlenül a babérjaikon, s ha valakit elkapnak, azzal nem sokat teketóriáznak. S ami külön elszörnyesztő, a kivégzések egyre többször kapcsolhatóak a fiatalkorúakhoz.

Az sem jár jobban, aki esetleg eleve elzárkózna a terjesztés gondolatától: az efféle ifjak - érkezzenek bárhonnan is - az erőszakos migránsok és bűnözők vezette csoportok célkeresztjébe kerülnek, s akár fenyegetéssel, akár veréssel, de - úgymond - bevonódnak a terjesztői hálózatba...