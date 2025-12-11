Külföld
Súlyos bűncselekményeket követett el Venezuela
Emberiség elleni cselekvések
A Nicolás Maduro elnöksége alatt, 2014-től elkövetett súlyos jogsértések és emberiség elleni bűncselekmények között sorolták fel az önkényes fogvatartást, a szexuális erőszakot, a kínzást, a tüntetések leverését és a politikai üldöztetést. A Nemzeti Gárda az áldozatokat a kormánnyal szembeni vélt ellenállásuk alapján választotta ki – emelték ki a jelentésben.
Dokumentált tények mutatják „a GNB szerepét az ellenfelek vagy annak vélt személyek szisztematikus és összehangolt elnyomásában, amely több mint egy évtizede tart” – hangsúlyozta Marta Valinas, a tényfeltáró misszió vezetője.
A jelentés szerint alapos okkal feltételezhető, hogy a GNB központi szerepet játszott a politikai üldöztetésben, beleértve a 2024-es választások utáni akciókat, amikor a rendszer kritikusaira csaptak le, tartottak otthonukban váratlan razziákat.
A GNB a „nemzetbiztonsági” doktrínára hivatkozva terjesztette ki tevékenységét a társadalom ellenőrzésére és a belső elnyomásra egy központosított parancsnoki hierarchiával, amelynek csúcsán az elnök és a nemzeti hadsereg főparancsnoka áll.
A jelentés szerint a tényfeltáró misszió által igazolt kínzások, bántalmazások és szexuális erőszak nem elszigetelt cselekmények voltak. „Ezek az áldozatok megbüntetésére és megtörésére használt bántalmazási minta részét képezik” – mondta Valinas.
A Maduro-kormány a korábbi, hasonló vádakat megfogalmazó ENSZ-jelentést „hazugságokkal telinek” minősítette.