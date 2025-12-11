Nem állhatunk a háború oldalán! + VIDEÓ

A legeslegfontosabb a háborúnak a kérdése – közölte csütörtökön közösségi oldalára feltöltött videójában Semjén Zsolt. Mint a politikus aláhúzta, ugyan az az igazság ebben, mint a migráció tekintetében. Nekünk volt igazunk, s nyilvánvalóvá vált, hogy ismét igazunk van.

Azért ez nem volt olyan egyszerű dolog az elején, mint ahogy most látszik – húzta alá. A végső dolog az volt, amit az Úr Jézus mondott: hogy boldogok a békességre igyekvők, mert azokat Isten fiainak fogják hívni. Tehát következésképpen bármi is fog történni, mi nem lehetünk a háború oldalán – zárta szavait Semjén Zsolt.