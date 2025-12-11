Menekülnek az ukránok

A Lakáspiac drasztikus ellentétei a békés nyugati régió és a keleti, front közeli ingatlanok között. Emiatt élhetetlenné válik Nyugat-Ukrajna az irtózatos drágulás miatt.

Az elemzése szerint 2025 decemberében már nem Kijev a legdrágább város a bérlakáspiacon. Az első helyet Ungvár vette át: egy átlagos egyszobás lakás havi bérleti díja itt elérte a 21 300 hrivnyát (kb. 165 ezer forint). Összehasonlításképp: Kijevben ugyanez 16 500 hrivnya - Irta a Mandiner

A drágulás fő oka természetesen a biztonság: a belső menekültek tömegével, a tehetősebb családok és a külföldi segélyszervezetek munkatársai is a viszonylag biztonságos nyugati országrészbe költöznek.

A bérleti piaccal ellentétben az adásvételi szegmens országos szinten csaknem teljesen stagnál. Az eladók nem akarják jelentősen áron alul elengedni az ingatlanjaikat, a potenciális vevők pedig kivárnak. „Jelenleg szinte mindenki a geopolitikai fejleményekre vár. Amíg nem tisztázódik, hogy milyen béketerv valósul meg, hol húzódnak majd az új határok vagy demilitarizált övezetek, addig senki nem akar nagyobb összegeket kockáztatni” – összegezte az egyik kijevi ingatlanközvetítő.

A főváros helyzete különleges: az árak papíron még mindig magasak, de a gyakori áramszünetek és rakétatámadások miatt a kereslet erősen ingadozik. Különösen a magasabb emeleti lakások iránt zuhant a érdeklődés – sokan inkább földszintet vagy alacsonyabb házakat keresnek.

A keleti és déli országrészben (Harkiv, Zaporizzsja, Mikolajiv, Herszon megye) az ingatlanpiac gyakorlatilag megszűnt. Harkivban már 4000-5000 hrivnyáért (31-38 ezer forint) is lehet egyszobás lakást bérelni, de a harcok közelsége miatt, szinte senki nem keresi az ottani lakásokat – aki teheti, elmenekül, aki marad, annak pedig nincs pénze vásárolni.