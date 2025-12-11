Maria Corina Oslóban

Az 58 éves Machado, aki már egy éve bujkál hazájában a venezuelai hatóságok elől, és az ügyészség azt is megtiltotta, hogy utazhasson, titokban hagyta el az országot és érkezett meg Oslóba.

A BBC-nek elmondta, mekkora öröm volt számára, hogy körülbelül két év után először találkozhatott száműzetésben élő gyermekeivel.

„Több mint 16 hónapja nem tudtam semelyiküket megölelni vagy megérinteni. És most hirtelen, néhány óra leforgása alatt láthattam azokat, akiket a legjobban szeretek, megérinthettem őket, együtt sírhattam és imádkozhattam velük” – mondta.

A politikus stábjától kapott tájékoztatás szerint Machado kedden hagyta el Venezuelát, csónakon jutott el a karib-tengeri szigetre, Curacaóra, ahonnan egy magángéppel repült Norvégiába.

Csütörtökön már az oslói Grand Hotel erkélyéről üdvözölte a miatta összegyűlt, venezuelai zászlókat lengető tömeget. Később az utcára is lement közéjük, és a kordonon áthajolva rázott kezet az emberekkel.

„Hónapokig tartó, életveszéllyel is járó bujkálás után örömmel látjuk itt őt az egész venezuelai diaszpórával, megnyugtató, hogy biztonságban van, és ez egy módja annak is, hogy életben tartsuk a venezuelai ügyet, és nagyobb nyomást gyakoroljunk a rezsimre” – mondta el a mexikói-német Diana Luna, aki ott volt az üdvözlő tömegben.

Machado lánya, Ana Corina Sosa Machado, aki néhány órával korábban a nevében átvette át a Nobel-békedíjat, édesanyja szavait közvetítve azt hangsúlyozta, a demokráciáknak fel kell készülniük arra, hogy harcoljanak a szabadságért a túlélés érdekében, és arról is beszélt, hogy a békedíj mélyebb jelentőséggel bír, nemcsak Venezuela, hanem az egész világ számára. „Arra emlékezteti a világot, hogy a demokrácia alapvető feltétele a békének” – üzente a díjazott.

Maria Corina Machado csütörtökön a norvég parlamentbe látogat, és találkozik Jonas Gahr Störe miniszterelnökkel, akivel közös sajtótájékoztatót tartanak.