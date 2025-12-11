Magyar férfi lehet a kényszersorozás egyik újabb áldozata + VIDEÓ

Megrázó videót tett közzé közösségi oldalán Bohár Dániel. A felvételen – amely a riporter információi szerint a kárpátaljai Kisdobronyban készült – azt látni, hogy egy férfit lelöknek a kerékpárjáról, majd többen körülveszik, hosszas dulakodás után egy autóba kényszerítik és elhajtanak vele.

Így vittek el egy kárpátaljai magyart a frontra – írta a Facebookon közzétett videóhoz Bohár Dániel.

A biztonságikamera-felvételen az látható, hogy egy kerékpáros férfi mellett lelassít egy szemből érkező, sötét autó. Abból kiugrik egy férfi, lelöki az illetőt a bicikliről, majd további alakok vetik rá magukat. A kerékpárost felrángatják az árokból, majd hosszas dulakodás és kiabálás közepette az autóhoz vonszolják.

A brutális jelenet során az áldozat ukránul hív segítséget, az egyik erőszakos férfi pedig magyarul, erős ukrán akcentussal azt mondja: „Gyere ide!”

Az áldozatot végül az autóba tuszkolják, majd kövér gázzal elhajtanak.

Szinte színmagyar Kisdobrony

Kárpátaljai forrásunk szerint a felvétel minden bizonnyal magyarlakta területen készült – Kisdobrony is ilyen, az Ungvári Járásban – erre utal a magyar portákra jellemző, jellegzetes környezet vagy a vaskerítés is. A Bohár Dániel szerint magyar nemzetiségű férfi további sorsa egyelőre ismeretlen – a jelek arra utalnak, hogy a kárpátaljai magyarok körében egyre agresszívebben végrehajtott kényszersorozás áldozata lehet – írta meg a Mandiner.