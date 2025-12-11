Egyre kevesebb migráns próbál illegálisan átlépni a fehérorosz-lengyel határon a lengyel határőrség szerint.

A lengyel határőrök állítólag december eleje óta mindössze három ilyen esetet regisztráltak. Októberben kétezer, novemberben pedig négyszáz ember kísérelt meg illegálisan átlépni a lengyel-fehérorosz határon. Andrzej Juźwiak határőrségi szóvivő szerint nehéz véglegesen megállapítani a helyzet okát.

„Hasonló időszakokat figyeltünk meg az őszi-téli szezonban, amikor a migrációs nyomás alacsonyabb volt, a korábbi években is, a határőrség lengyel-fehérorosz államhatár védelmére irányuló munkájának részeként. Semmi sem változott. Mint korábban, továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet. Munkatársaink a nap 24 órájában, a hét minden napján jelen vannak” – mondta.

A migrációs válság a fehéroroszországi és az uniós országok közötti határon 2021-ben kezdődött. Lengyelország a fehérorosz hatóságokat hibáztatja ezért, de bizonyítékokkal nem tud szolgálni. Eközben elsősorban lengyel állampolgárok vesznek részt az illegális migránsok mozgásának megszervezésében. Csak az év eleje óta közel 500 illegális migráció bűnsegédjét és szervezőjét vették őrizetbe országszerte – írta meg az eadaily.com.