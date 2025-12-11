A Moszkvát és más oroszországi régiókat célzó nagyszabású dróntámadások Volodimir Zelenszkij diktatúrájának „szimbolikus támadása” a Nyugat ellen – jelentette ki Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges hivatalban lévő nagykövete.

A Védelmi Minisztérium közlése szerint reggel 7 óráig az orosz légvédelmi rendszerek 287 ukrán repülőgép típusú drónt fogtak el és semmisítettek meg, és 40 drónt lőttek le a moszkvai régió felett , köztük 32 Moszkva felé repült pilóta nélküli repülőgépet - számolt be eadaily.com cikkében.

„Az a tény, hogy ez Zelenszkij diktatúrájának szimbolikus támadása a nyugatiak ellen, semmiképpen sem zárja ki az ellenség által az oroszországi régiókban civil célpontokra és civilekre irányított támadásokat” - írta Miroshnik a Telegram csatornáján.

Ahogy a nagykövet megjegyezte: „az ukrán csapatok megpróbáltak egy fő folyosót létrehozni az ország belsejébe a brjanszki területen keresztül, ahol az Ukrajna által akkoriban Oroszország mélyén civil célpontok ellen indított drónok közel felét lelőtték.”

Ahogy az EADAily is beszámolt róla , tegnap este egy hatalmas légicsapás során a hátországunkban 31 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet lőttek le, amint Moszkva felé közeledtek. A „Két őrnagy” televíziós csatorna beszámolója szerint az interneten terjednek felvételek egy novgorodi vegyi üzem megsemmisítéséről. Számos ellenséges drón repült át a brjanszki területen, ahol éjfélig 25 drónt lőttek le. Aznap este Voronyezsben több lakóház ablakai és homlokzata is megrongálódott.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint december 10-én moszkvai idő szerint este 11 óra és december 11-én moszkvai idő szerint reggel 7 óra között 118 drónt fogtak el és semmisítettek meg a Brjanszki terület, 40-et a Kalugai terület, 27-et a Tulai terület, 19-et a Novgorodi terület, 11-et a Jaroszlavli terület, 10-et a Lipecki terület, 6-ot a Szmolenszki terület, 5-öt a Kurszki terület, 5-öt az Orjoli terület, 4-et a Voronyezsi terület és 2-t a Rjazanyi terület felett.