Iskolai gyerekrablás

Sokan hazatérhettek szüleikhez azok közül a gyerekek közül, akiket novemberben raboltak el Nigériában egy katolikus iskolából, de több mint százan továbbra is fogságban vannak.

A hatóságok nem közöltek részleteket a szabadon bocsátás körülményeiről, sem arról, hogy fizettek-e váltságdíjat. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett.

„Nem volt könnyű, de ma egy kicsit tudok örülni. De van még egy, akit nem engedtek el, de annak örülök, hogy legalább az egyik gyerekemet visszakaptam” – fogalmazott Luka Illaya, akinek két gyerekét rabolták el az iskolából.

Mivel az elrablás utáni órákban a háromszáz emberből ötven diáknak sikerült megszöknie, még legalább 150 gyermek és felnőtt az emberrablók kezén van.

„Köszönetet mondunk minden biztonsági szervnek, amely segített gyermekeink kiszabadításában. Imádkozunk, hogy Isten adjon nekik még több erőt a többi gyermek megmentéséhez” – mondta Felicia Gyang nővér, az iskola igazgatónője.

Nigériában az elmúlt évtizedben rendszeressé váltak a tömeges iskolai emberrablások; az AP amerikai hírügynökség összeállítása szerint a 2014-es, Boko Haram által elkövetett chiboki lányrablás óta legalább egy tucat hasonló incidens történt, összesen 1799 diákot hurcoltak el.

Az elemzők szerint az iskolások azért váltak kiemelt célponttá, mert az emberrabló bandák hatalmas váltságdíjat követelhetnek mind a kormánytól, mind a helyi közösségektől, és az ügyek nagy nemzetközi figyelmet kapnak. A pápa is felszólalt novemberben a papiri gyermekek szabadon bocsátása érdekében.

Bola Tinubu nigériai elnök a héten az X-en közzétett bejegyzésében felszólította a biztonsági erőket és a tartományi kormányzókat, hogy tegyenek többet a gyermekek védelmében, hogy „a diákok ne legyenek többé könnyű préda az emberrablók számára”.