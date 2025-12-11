Külföld
Eszkaláció veszélye Izraelben
Nagy a feszültség
„A terrorszervezetek eszkalációra készülnek. Ilyen ütemben a hadsereg kénytelen lesz támadni a Hamász által ellenőrzött területeket”- jelentették az hadsereg Gázai övezetnél állomásozó tisztjei a Walla hírportálnak.
November eleje óta 31 incidensben 42 terroristának sikerült átlépnie a sárga vonalat, akik több esetben lövéseket adtak le az ottani izraeli erőkre, mielőtt ártalmatlanították őket. Ezeket a próbálkozásokat szélesebb eszkaláció előkészületeinek tekintik az hadseregben.
A „sárga vonal” beton akadályokkal és jelzésekkel választja el a Hamász által ellenőrzött területeket az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt álló részektől, amely a Gázai övezetnek mintegy 54 százaléka.
A világos elhatárolás ellenére a Hamász számos alkalommal behatolt az Izrael által ellenőrzött területre, s ez a gázai hadosztály tartalékos tisztjei szerint „újabb bizonyíték arra, hogy a Hamász helyreállítja katonai erejét.”
A hadsereg adatai szerint a Hamász többször pénzért küldött a vonalhoz terroristákat és ártatlan civileket, hogy teszteljék a katonák éberségét, hírszerzési információt gyűjtsenek a reakcióidőkről és robbanóeszközöket helyezzenek el, s ezek a kísérletek egyre nagyobb éberségre késztetik az ottani katonákat.
„A Hamász és más terrorszervezetek alkalmat keresnek a csapatok elleni támadásokra és merényletek végrehajtására, és ezen túl eszkalációra készülnek. Ez a helyzet állandó éberséget, fokozott készültséget és rendkívül gyors reakciót követel a földről és a levegőből. A csapatoknak folyamatosan elemezniük kell a terepet, meg kell törniük a rutint, és mindig újra kell tervezniük a működésüket, hogy az ellenség ne értse meg, hogyan dolgozik az hadsereg” – idézte a hírportál az hadsereg egyik helyi tisztjét.
„Ez az állapot nem fog sokáig fennmaradni, és ebben az ütemben a hadseregnek előbb-utóbb támadnia kell majd a Hamász által uralt területeket” – állították a katonaság képviselői.
„A Hamász elmúlt havi kísérletei újabb bizonyítékai katonai újjáépülésének, ezért létfontosságú, hogy lefegyverezzék. A háború céljai nem teljesültek” – tették hozzá az hadseregnél.
Izrael október közepén tűzszünetet között a Hamásszal, amelynek első szakaszában 72 órán belül át kellett volna adni a Gázai övezetben őrzött összes túszt és holttestet.
Jelenleg már csak egy halott túsz található az övezetben, s földi maradványainak Izraelbe juttatásakor meg kellene kezdődnie a második szakasz tárgyalásainak a Gázai övezet jövőjéről, benne a Hamász amerikai tűzszüneti tervben szereplő lefegyverzéséről.