Energetikai „szigetekre” szakították Ukrajnát az oroszok

Gyakorlatilag két különálló „szigetre” szakadt Ukrajna energetikai rendszere az orosz támadások következtében, ami lehetetlenné teszi az ország nyugati és keleti fele közötti energiaátvitelt – jelentette ki Volodimir Omelcsenko. A Razumkov Központ energetikai programigazgatója szerint a Dnyeper bal partján kialakult kritikus helyzet nemcsak a termelés hiányából, hanem logisztikai bénultságból is fakad.

A szakértő rámutatott: hiába érkezik villamosenergia az Európai Unióból, az infrastruktúra pusztulása miatt fizikailag képtelenség eljuttatni a szükséges mennyiséget az ország keleti felébe. Az orosz hadsereg taktikát váltott: már nemcsak az erőműveket lövik, hanem szisztematikusan rombolják a nagyfeszültségű távvezetékeket is.

„Van európai importunk, de ennek még a felét sem tudjuk átvinni a bal partra a vezetékek megsemmisülése miatt” – magyarázta Omelcsenko, hozzátéve, hogy a rendszer így ténylegesen jobb- és balparti szigetre oszlott.

Stratégiai mulasztás

Omelcsenko szerint a jelenlegi kiszolgáltatottság részben az ukrán vezetés hibája is. A szakember úgy véli, az elmúlt három évben elszalasztották a lehetőséget a decentralizált energiatermelés kiépítésére a régiókban és Kijevben. Értékelése szerint ennyi idő alatt 600–700 megawattnyi tartalékkapacitást lehetett volna létrehozni, amelyet az oroszok nem tudtak volna egyetlen csapással megsemmisíteni – írta meg a karpathir.com.