Embercsempészek szexuális zsákmányává válnak a női migránsok

A franciaországi Calais és Dunkirk körül kialakult migránstáborokban működő embercsempészbandák szexuális kizsákmányolásba kényszerítik a nőket, azért cserébe, hogy helyet kapjanak a Nagy-Britanniába tartó csónakokon – derül ki a brit The Telegraph oknyomozó riportjából.

A csempészek főként egyedül érkező nőket szemelnek ki, akiket alkohollal, étellel és olcsóbb út ígéretével csábítanak a sátraikba, de az erőszakos módszerektől sem riadnak vissza. A kizsákmányolt nőket gyakran körbeadják egymás közt az embercsempészek. A bűnszervezetek tagjai jellemzően kurd maffiákhoz köthető férfiak. Több áldozat beszámolt arról, hogy fegyverrel, erőszakkal, illetve drogokkal próbálták őket engedelmességre bírni.

Egy 28 éves nő arról számolt be, hogy Dunkirkben éjszaka – miközben a mosdóba ment – egy embercsempész pisztolyt fogott a fejéhez.

„Megtárazta és rámrontott. Sikítottam. A hangja máig kísért” – mondta.

Csak egy másik migráns közbelépése mentette meg. Az áldozat azóta is terápiára jár, és még Nagy-Britanniában is tart attól, hogy a bandák elérhetik. Más nők szerint a csempészek szándékosan különválasztják az anyákat és lányaikat, hogy könnyebben kihasználhassák őket. Gyakori, hogy az indulás időpontját késleltetik, hogy a nők ne tudjanak kitérni a szexuális nyomás elől.

A The Telegraph újságírói feltárták: egyes migránsokat arra is rákényszerítenek, hogy heroint és kokaint nyeljenek le, és a brit partokra érve adják át a drogot a bandáknak – ez a fizetés egyik módja az átjutásért. Claire Coutinho, a konzervatívok nőügyi árnyékminisztere szerint a történtek megrázó bizonyítékai a kormány tehetetlenségének – írta meg a hirado.hu.

„A nők és lányok biztonsága közvetlen veszélyben van. A bűnbandák büntetlenül működnek, és kiszolgáltatott nőket aláznak meg” – mondta a politikus.

A brit lap nyomozása arra figyelmeztet: a La Manche csatorna környéki táborokban a női migránsok méltósága a túlélés közepette árucikké vált, a szervezett bűnözés pedig minden kiszolgáltatottságot kihasznál.