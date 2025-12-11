Kiderült ki lett az Év Embere

A Time magazin Mark Zuckerberget, Elon Muskot és Sam Altmant választotta az Év Embereinek.

2021-ben és 2025-ben a Time magazin az Év Emberének választotta

A Time magazin a kiadvány weboldalán található cikk szerint elismert mesterséges intelligencia rendszerek készítőit nevezte meg az Év Embereinek.

A listán állítólag szerepel Elon Musk amerikai milliárdos és vállalkozó, a Meta vállalat (Oroszországban szélsőségesnek elismert és betiltott) megalapítója, Mark Zuckerberg, valamint Sam Altman, az OpenAI, a ChatGPT neurális hálózatot létrehozó cég vezetője.

Jensen Huang, az amerikai szoftverfejlesztő Nvidia cég vezérigazgatója is megkapta az Év Embere címet.

2024 decemberében a spanyol El Mundo újság Muskot az Év Emberének választotta, és Gaius Julius Caesarhoz hasonlította. Az újság a római császárral való hasonlóságot annak tulajdonította, hogy Muskhoz hasonlóan ő is korának leggazdagabb embere volt.

Musk korábban azt nyilatkozta, hogy nem szeretne a Time magazin Év Embere lenni. Ezt mondta, amikor felkerült a címre jelölt listára – írta meg a Lenta.ru.