2025. december 11., csütörtök

Előd

EUR 381.77 Ft
USD 326.22 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Brutális orosz dróntámadás

MH/ MTI
MH
 2025. december 11. csütörtök. 8:28
Frissítve: 2025. december 11. 9:20
Megosztás

Egy héten belül már másodjára támadták Kremencsuk városát. Az orosz haderő az akcióban a helyi energetikai infrastruktúrát támadta.

Brutális orosz dróntámadás
A lehulló törmelékek és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzet okoztak
Fotó: AFP/Handout/State Emergensy Service of Ukraine

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk Kijevtől körülbelül 250 kilométerre délkeletre fekszik. Az orosz haderő egy héten belül másodjára támadja a várost – írja az Origo.

A helyi energiatermelő létesítmények ismét az orosz támadás célpontjává váltak – jelentette Volodimir Kohut, a Poltavai terület kormányzója december 11-én reggel. „Jelentős számú célpontot lőttek le, de a lehulló törmelékek és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzet okoztak” – mondta.

A legutóbbi támadás kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Oroszország december 7-én nagyszabású, egyesített csapást mért Kremencsukra, amely több energiatermelő létesítményt is megrongált.

A légierő éjszaka arról számolt be, hogy Oroszország drónok hullámait indította Kremencsukra. A hadsereg ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetést is kiadott, a jelentések szerint legalább három rakétát indítottak a város felé. Röviddel ezután robbanásokról érkeztek jelentések Kremencsukból.

A légierő szerint a támadás során több dróncsoport is célba vette a várost.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink