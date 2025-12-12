Az osztrák alsóház elfogadta a muszlim kendő tilalmát

Az osztrák parlament alsóháza csütörtökön elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a muszlim fejkendő viselését az iskolákban a 14 év alatti lányok számára.

A döntést továbbra is bizonytalanság övezi, mivel az osztrák alkotmánybíróság 2020-ban már megsemmisített egy hasonló, a tíz év alattiakra vonatkozó tilalmat, arra hivatkozva, hogy a szabályozás hátrányosan érinti a muszlim tanulókat, és összeegyeztethetetlen az állam vallási semlegességével.

A kormánykoalíció által most előterjesztett javaslatot az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is támogatta, amely egyedüliként azt is szorgalmazta, hogy a tilalom a tanárokra és más iskolai dolgozókra is terjedjen ki. A parlament legkisebb frakciója, a Zöldek ellene szavazott, szerintük az intézkedés alkotmányellenes. Emberi jogi szervezetek szintén bírálták a tervet, és arra figyelmeztettek, hogy a tilalom tovább erősítené a muszlimokkal szembeni előítéleteket. Az Ausztriai Iszlám Hitközség szerint az intézkedés megsérti a vallásszabadságot.

Claudia Plakolm, Ausztria Európa-, integrációs és családügyi minisztere a kormánykoalíciót vezető Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa a fejkendőt "az elnyomás szimbólumának" nevezte.

"Ez nem a szabadság korlátozásáról szól, hanem a 14 év alatti lányok szabadságának védelméről" - jelentette ki Yannick Shetty, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) parlamenti frakcióvezetője. Szerinte a fejkendő nem egyszerű ruhadarab, hanem - különösen kiskorúak esetében - egy olyan eszköz, amely a lányokat a férfitekintet elől akarja elrejteni, ezzel túl korán tulajdonít nekik női szerepet.

Christoph Wiederkehr oktatási, tudományos és kutatási miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több fiatal lányra nehezedik nyomás a családjuk vagy velük egykorú fiúk részéről, akik vallási okokra hivatkozva írják elő számukra az öltözködési normákat.

A Zöldek parlamenti frakcióvezetője, Sigrid Maurer elismerte, hogy ilyen esetek előfordulnak, ugyanakkor szerinte a problémát nem általános tilalommal, hanem iskolai szintem működő, interdiszciplináris szakmai csoportok útján - köztük a muszlim közösség képviselőivel - kell kezelni, amelyek a "kulturális feszültségek" kialakulása során időben be tudnak avatkozni.