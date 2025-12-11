Külföld
Az Egyesült Államok béketervéből kikerült egy követelés
Kijev szerint a jelenlegi amerikai terv tartalmaz egy megállapodást
Ahogy az FT megjegyezte, a terv legújabb változata nem tartalmaz záradékot az orosz csapatok kivonásáról. Eredetileg azonban egy „semleges demilitarizált ütközőzóna” létrehozását irányozta elő az ukrán fegyveres erők Donbaszból való kivonása után.
A cikk szerint Moszkva és Washington azt követeli, hogy Kijev teljesen vonja ki csapatait Donbászból. A területi kérdést nevezik meg az egyik fő problémaként, amely kisiklathatja a megállapodást.
A terv új verziója négy dokumentumból áll
Kijev szerint a jelenlegi amerikai terv tartalmaz egy megállapodást Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Államok és Európa között, keretrendszerű biztonsági garanciákat az ukrán fél számára, Washington NATO- kötelezettségeit, valamint egy külön megállapodást Oroszország és az Egyesült Államok között.
Többek között arról is beszámoltak, hogy a konfliktusban érintetteknek szóló amnesztia megszűnt. Eközben Ukrajna azt állítja, hogy a terv egy semleges, demilitarizált pufferzónát irányoz elő Donbaszban. Az orosz és ukrán egységek a közigazgatási határvonalon túl állomásoznak majd, és nem lesznek a demilitarizált övezet részei.
Kijevnek ígérték a világ legfejlettebb ütközőzónáját
Az FT európai nagykövetekre hivatkozva azt is írja, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadsereg miniszterének nyilatkozata szerint a világ legfejlettebb ütközőzónáját ígérte Kijevnek, ha Ukrajna kivonja csapatait Donbászból.
Az is ismertté vált, hogy Washington egy demilitarizált övezet (DMZ) létrehozását javasolta, hasonlóan az Észak- és Dél-Korea közötti övezethez.
Az ENSZ égisze alatt demilitarizált övezet jöhetne létre Oroszország és Ukrajna között – spekulált Anatolij Matvijcsuk katonai szakértő és nyugalmazott ezredes a Lenta.ru-nak adott interjújában. Elmondása szerint mindkét fél katonai személyzetének tilos lenne belépnie erre a területre.
Ennek biztosítása és az ellenőrzés gyakorlása érdekében ENSZ-ellenőröket vezényelnek a zónába. Jugoszláviában például NATO-csapatok voltak, mondta Anatolij Matvijcsuk katonai szakértő.
Mindkét félnek bele kell egyeznie egy bizonyos kontingens – egy semleges fél – jelenlétébe. A szakember hozzátette azt is, hogy a civileket kivonják a demilitarizált övezetből, és szabad területeken (Oroszországban és Ukrajnában) telepítik le.