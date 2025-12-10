Zelenszkij bejelentése megváltoztathat mindent

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy készen áll indulni az elnökválasztáson, és Ukrajna akár 60–90 napon belül megtarthatja a voksolást, amennyiben az Egyesült Államok és az európai partnerek garantálják a választók biztonságát.

Az olaszországi sajtótájékoztatón az államfő határozottan reagált azokra a vádakra, amelyek szerint a kormány „ragaszkodik a hatalomhoz”, és emiatt húzódna a háború lezárása. Zelenszkij szerint ezek az állítások „teljes mértékben inadekvátak”; hangsúlyozta, hogy Ukrajna csak akkor tud törvényes és hiteles választást tartani, ha az állampolgárok testi épsége nincs veszélyben – írja az RBC Ukraine.

A beszélgetés során kitért arra is, hogy két feltétel nélkül nem lehet választást kiírni: mindenekelőtt a biztonsági garanciák megteremtésére, másrészt a jogi alapok – vagyis a háborús helyzetben alkalmazandó választási szabályok – módosítására.

Az elnök kiemelte, hogy nyíltan kéri Washingtont és az európai partnereket a szavazás feltételeinek megteremtésére. Szerinte ha az Egyesült Államok és Európa közösen vállal garanciát a választási biztonságra, akkor 60–90 napon belül készen állnak a voksolásra. Külső támogatás nélkül azonban egyetlen település és egyetlen választó sem lenne teljes védelem alatt, miközben az orosz rakétatámadások továbbra is rendszeresek.

A háború miatt jelenleg érvényben lévő hadiállapot komoly korlátozásokat jelent a politikai életre és a kampányolásra is. Ezért Zelenszkij felszólította az ukrán parlament képviselőit, hogy még hazaérkezése előtt készítsék el a szükséges módosításokat a választási törvényben. Mint mondta: „Holnap Ukrajnában leszek, várom a partnerek és a képviselők javaslatait, és készen állok a választásokra.”

A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy az ukrán vezetés szerint a voksolás nem politikai akaraton múlik, hanem a választási biztonság garantálásán – amire csak a nyugati partnerek bevonásával van reális esély.