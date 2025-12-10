Szirszkij: Pokrovszk város felét visszafoglaltuk

Cáfolta a teljes orosz ellenőrzésről szóló híreket Olekszandr Szirszkij : az ukrán fegyveres erők főparancsnoka újságíróknak megerősítette, hogy csapataik visszatértek a stratégiai fontosságú Pokrovszkba , és jelenleg a város területének jelentős részét ellenőrzik.

Bár ősszel az ukrán védők egyszer már kiszorultak a városból, november 25. óta sikerült stabilizálni a helyzetet. Szirszkij tájékoztatása szerint a mintegy 29 négyzetkilométeres alapterületű városból nagyjából 13 négyzetkilométert foglaltak vissza. A védelmi vonal jelenleg a település északi részén, a vasúti töltés mentén húzódik.

A bejelentés éles ellentétben áll a Kreml korábbi kommunikációjával. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin már december elején kész tényként közölte Pokrovszk elfoglalását, amit Kijev akkor propagandának minősített.

A főparancsnok ugyanakkor elismerte, hogy a front más szakaszain kénytelenek voltak feladni pozícióikat. Az ukrán egységeket 5-7 kilométerre vonták vissza a várostól, feladva Szuhij Jar, Liszivka és Novopavlivka térségét. Szirszkij ezt a döntést a katonák életének megóvásával indokolta, hangsúlyozva, hogy a további kitartás ezeken a pontokon „célszerűtlen” lett volna.

A térségben továbbra is kritikus a helyzet: az orosz hadvezetés folyamatosan növeli jelenlétét, a Pokrovszk irányába összpontosított orosz erők létszáma mára eléri a 156 ezer főt - írja a hromadske.ua.