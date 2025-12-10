Razzia az ukrán felsőoktatásban: a sorkatonaság elől menekülőket keresik

A Kijevi Műszaki Egyetem hallgatói között is megnőtt a 25 év felettiek létszáma

Ruszlan Gurak, az Állami Oktatásminőség-biztosítási Szolgálat (GKO) vezetője egy televíziós műsorban jelentette be, hogy mintegy 50 főiskolát és egyetemet vizsgálnak át, hogy kiszűrjék azokat, akik csak a halasztás megszerzése miatt iratkoztak be.

A hatóságok célja egyértelműen a mozgósítási szabályok kijátszásának megakadályozása. Gurak elmondása szerint a vizsgálatok folyamatosak: még az idén több intézményre sor kerül, de a munka a következő tanév elején is folytatódik.

„Terveink szerint további 50 főiskolát és felsőoktatási intézményt ellenőrzünk. Hogy hány hallgatót tanácsolhatnak el, azt majd az eredmények mutatják meg” – nyilatkozta a hivatalvezető, számol be a KárpátHír.

A főiskolák lettek a célpontok

A GKO most elsősorban a szakképzést nyújtó főiskolákra (kolledzsekre) fókuszál. Ennek oka, hogy az ukrán parlament és az oktatási minisztérium korábban már szigorította az egyetemi felvételi és tanulmányi követelményeket, ezzel bezárva a kaput a „kamudiákok” előtt a klasszikus egyetemeken. A sorköteles korú férfiak emiatt tömegesen a kisebb főiskolák felé fordultak.

Beszédes számok: 220 ezres növekedés

A statisztikák látványosan alátámasztják a gyanút. Gurak rámutatott: az ukrán oktatási rendszerben évekig stabilan, 30 ezer körül mozgott a 25 év feletti hallgatók száma, beleértve az összes képzési formát és szintet.

„Jelenleg már 250 ezer ilyen hallgatónk van. Ez azt jelenti, hogy a háborús körülmények között 220 ezer fővel nőtt ez a kontingens” – emelte ki a szakember, utalva arra, hogy ez a tömeg vélhetően a védettség miatt választotta az iskolapadot.

Nem ez az első ilyen jellegű fellépés: a szolgálat korábban már átvizsgált mintegy 50 intézményt. Az akkori ellenőrzések során számos visszaélésre derült fény, és az eredmények alapján közel 50 ezer hallgatói jogviszonyt szüntettek meg, akik így elveszítették a mozgósítás alóli mentességüket.