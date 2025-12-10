Külföld
Peszkov: Nincs energetikai tűzszünet
Oroszország átfogó békét akar
mentesítené mindkét fél erőműveit és hálózatait a bombázásoktól. Peszkov álláspontja szerint egy ilyen „energetikai tűzszünet” elvonná a figyelmet a lényegről.
„Oroszország a békére fókuszál Ukrajnában, nem pedig egyedi, elszigetelt tűzszünetekre” – fogalmazott a Kreml hangja, utalva arra, hogy Moszkva szemében a konfliktus nem bontható különálló fejezetekre. Az orosz vezetés attól tart, hogy egy részleges fegyvernyugvás csak időhúzásra lenne jó az ukrán félnek - írja a Apostrophe.ua.
Az orosz álláspont merevsége azt jelzi, hogy Putyinék továbbra is erőpozícióból politizálnak. A „béke” alatt a Kreml valószínűleg továbbra is az Ukrajnával szemben támasztott maximális követeléseik (területi engedmények, NATO-mentesség) teljesítését érti.