Hiába a diplomáciai tapogatózás és a nyugati közvetítési kísérletek, Dmitrij Peszkov kedden lehűtötte a kedélyeket: a Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy Oroszország nem kíván külön alkut kötni az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról, mert céljuk továbbra is egy átfogó, a konfliktust végleg lezáró rendezés.

mentesítené mindkét fél erőműveit és hálózatait a bombázásoktól. Peszkov álláspontja szerint egy ilyen „energetikai tűzszünet” elvonná a figyelmet a lényegről.

„Oroszország a békére fókuszál Ukrajnában, nem pedig egyedi, elszigetelt tűzszünetekre” – fogalmazott a Kreml hangja, utalva arra, hogy Moszkva szemében a konfliktus nem bontható különálló fejezetekre. Az orosz vezetés attól tart, hogy egy részleges fegyvernyugvás csak időhúzásra lenne jó az ukrán félnek - írja a Apostrophe.ua.

Az orosz álláspont merevsége azt jelzi, hogy Putyinék továbbra is erőpozícióból politizálnak. A „béke” alatt a Kreml valószínűleg továbbra is az Ukrajnával szemben támasztott maximális követeléseik (területi engedmények, NATO-mentesség) teljesítését érti.