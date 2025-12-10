2025. december 10., szerda

Előd

Összeomlott két épület Marokkóban, többen meghaltak

Az ügyben nyomozás indult

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 14:03
Összeomlott két lakóépület a marokkói Fez városában szerdára virradóra, legkevesebb 19-en meghaltak és 16 sérültről is tudni - közölték helyi hatóságok.

Két négyszintes épület omlott össze a marokkói Fez városában, legalább 19 ember halálát okozva
Fotó: AFP/Ahmed Alaoui Mrani

A tájékoztatás szerint a két négyszintes épületben összesen nyolc család lakott, néhány sérült állapota súlyos.

A házomlás a város sűrűn lakott, zömében rozoga épületekből álló Zouága nevű körzetében történt. Szemtanúk a sajtónak azt mondták, a környékbeliek még a hatóságok kiérkezése előtt megkezdték a mentést, és egy gyereket ki is húztak a romok alól.

Az ügyben nyomozás indult, a helyi sajtó pedig hatósági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy vizsgálják az építkezési szabályok esetleges megszegését, illetve az építési engedélyeket is.

