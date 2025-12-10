Olaszország teljes mértékben ki akarja használni az albániai kitoloncolási központokat

A bíróságok többször is megakadályozták Meloni jobboldali miniszterelnök terveit. Az EU menekültügyi reformról szóló megállapodása után hamarosan megkezdődik a menekültek gyors visszatoloncolása.

Miután az EU-tagállamok alapvető megállapodásra jutottak a menekültügyi reformról, Olaszország jobboldali kormánya jövőre teljes mértékben üzembe kívánja helyezni eddig nagyrészt kihasználatlan albániai kitoloncolási létesítményeit. Matteo Piantedosi belügyminiszter az ll Messaggero újságban bejelentette, hogy a 2023-ban megnyitott befogadóközpont és a hozzá tartozó kitoloncolási tábor nyárra „ismét teljes mértékben működőképes” lesz. Eddig a létesítmények nagyrészt üresen álltak.

Eddig tilos volt az albániai áthelyezés

Giorgia Meloni miniszterelnök kormányának terve, hogy a menedékjogot elutasított kérelmezőket még azelőtt nagy léptékben visszaküldjék, hogy azok olasz földre lépnének, eddig egyáltalán nem haladt előre. Az albániai menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos döntések kiszervezését több olasz és európai bírósági ítélet is megtiltotta. Több alkalommal is előfordult, hogy a Földközi-tengeren érkező menekülteket, akik már Albániába érkeztek, végül mégis Olaszországba kellett szállítani.

Miután az EU-n belül megegyezés született a szigorúbb vonalról, Meloni most abban reménykedik, hogy ez a következő hónapokban megváltozik. A két létesítmény költségeit jelenleg évi körülbelül 130 millió euróra becsülik, bár még soha nem használták őket megfelelően. Az olasz baloldali ellenzék ezért már régóta követeli a kikötőváros Shengjin befogadóközpontjának és a Gjaderben található kitoloncolási tábor bezárását.

Az EU-tagállamok szigorúbb fellépést akarnak a kitoloncolások terén

Az EU-tagállamok Brüsszelben megállapodtak abban, hogy növelik a nyomást az elutasított menedékkérőkre, és hatékonyabban bonyolítják le a kitoloncolásokat. A jövőben harmadik országokban, az EU-n kívül is lehetnek visszatoloncolási központok, például Albániában is. A terveket azonban még véglegesen jóvá kell hagyni, hogy a reform végrehajtható legyen.