2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.86 Ft
USD 329.86 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Moszkva felé tartó drónokat lőtt le az orosz légvédelem

Hadijelentés érkezett az orosz fővárosból

MH
 2025. december 10. szerda. 9:06
Megosztás

Légvédelmi rendszerek lelőttek egy főváros felé tartó ukrán drónt – idézte Szergej Szobjanyin polgármesternek a MAX platformon megjelent szavait a Ria Novosztyi.

Moszkva felé tartó drónokat lőtt le az orosz légvédelem
Ukrajna drónokkal támadt orosz településeket az éjszaka folyamán
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

„Saját erőink egy Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőszolgálatok a baleset helyszínén dolgoznak” – írta.
Kicsit korábban Szobjanyin bejelentette további három ellenséges drón megsemmisítését.

Az ukrán fegyveres erők válaszul polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink