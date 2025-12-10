Külföld
Moszkva felé tartó drónokat lőtt le az orosz légvédelem
Hadijelentés érkezett az orosz fővárosból
Ukrajna drónokkal támadt orosz településeket az éjszaka folyamán
Fotó: AFP/Sergei Supinsky
„Saját erőink egy Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőszolgálatok a baleset helyszínén dolgoznak” – írta.
Kicsit korábban Szobjanyin bejelentette további három ellenséges drón megsemmisítését.
Az ukrán fegyveres erők válaszul polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.