Zelenszkij maga azt mondta, hogy Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, és az amerikai elnök veje, Jared Kushner „gyors döntést” követeltek tőle. Trump reméli, hogy a megállapodás még a katolikus karácsony előtt, december 25-én megköthető lesz - olvasható az oroszhirek.hu weboldalon.

Hivatalos források szerint Zelenszkij azt válaszolta, hogy időre van szüksége, hogy konzultáljon európai finanszírozóival, mielőtt reagálna Washington javaslatára.

Az egyik nyugati tisztviselő úgy írta le az ukrán fél helyzetét, mint patthelyzetet: Ukrajna beszorult a területi követelések, amelyeket nem tudnak elfogadni, és az Egyesült Államok közé, amelyet nem tudnak elutasítani.

Előző nap Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna Európával közösen készíti elő saját béketervét. Elmondta, hogy a terv december 9-én este lesz kész, majd elküldik az Egyesült Államoknak. Zelenszkij szerint a 20 pontból álló új tervből eltávolították a Kijev számára elfogadhatatlan rendelkezéseket.

Másnap, december 9-én, az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna véglegesíti a béketerv frissített változatát, és már december 10-én, vagyis ma készen áll arra, hogy átadja az Egyesült Államoknak.