2025. december 10., szerda

Előd

Külföld

Kihelyezett háborúpárti demonstrációt tart Brüsszel

Bóka János nem vesz részt a találkozón

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 16:03
Az ukrajnai Lviv ad otthont szerdán az európai ügyekért felelős miniszterek informális találkozójának. A dán soros elnökség célja az volt, hogy demonstrálják Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását és további politikai nyomást gyakoroljanak minden tagállamra, ahol még számítanak a tények és a józan ész - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Kihelyezett háborúpárti demonstrációt tart Brüsszel
Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter
Fotó: AFP/Hans Lucas/Martin Bertrand

Bóka János azt írta, hogy az esemény a brüsszeli háborúpárti elit újabb színházi előadása, politikai show.

„Ezért én nem is veszek részt ezen a találkozón. Magyarország továbbra is következetesen kiáll amellett, hogy nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát és nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék” - fogalmazott.

A miniszter hozzátette, hogy a kontinens jövőjét csak a béke szolgálja és „mi továbbra is ennek a hangját erősítjük Európában”.

