Kaja Kallas nekiment Trumpnak

Kallas kedden az Európai Parlament egyik bizottságának ülésén nyilatkozott így, miután napvilágot látott egy interjú Trump elnökkel, amelyben az amerikai elnök azt állította, hogy „Európa gyenge” és „hanyatlik”, néhány nappal azután, hogy a Fehér Ház közzétette az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát (NSS). A dokumentum arra figyelmeztet, hogy Európa a migrációs politika és a politikai ellenzék elnyomása miatt „civilizációs eltűnéssel” szembesül - írja az oroszhirek.hu.

Kallas elutasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy „az Európai Unió a szabadság lényege”, és azt mondta, hogy az amerikai kritikák „provokációk, hogy reagáljunk rájuk”.

Korábban Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is bírálta Washington új külpolitikai stratégiáját, különösen azt a tervét, hogy támogatni fogja a „patrióta európai pártokat”. A dokumentum felszólítja ezeket a pártokat, hogy álljanak ki a demokratikus szabadságjogokért

Costa figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ne avatkozzon be az EU „demokratikus életébe”, és hangsúlyozta, hogy Washingtonnak nincs joga megmondani az európai polgároknak, „melyek a helyes és melyek a helytelen pártok”. Arra is utalt, hogy az Egyesült Államok és az EU között „különbségek vannak a világnézetünkben”.

Washington és Brüsszel közötti kapcsolatok feszültek, mióta Donald Trump amerikai elnök januárban visszatért a Fehér Házba. Az Egyesült Államok és az EU most rendszeresen összetűzésbe kerül a kereskedelem, a védelmi kiadások, a digitális szabályozás, valamint az ukrajnai konfliktus miatt.