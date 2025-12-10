Franciaország meg akarja akadályozni, hogy a Hamász hozzáférjen az EU-támogatásokhoz

Franciaország meg akarja akadályozni, hogy a radikális iszlám palesztin szervezet, a Hamász hozzáférjen az EU által a palesztin területeken működő segélyszervezeteknek juttatott pénzeszközökhöz.

„Elfogadhatatlan”, hogy európai pénzeket olyan szervezeteknek fizessenek, amelyek humanitárius célokat követnek, de a Hamász befolyása alatt állnak – hangsúlyozta Benjamin Haddad európai ügyekért felelős miniszterhelyettes szerdán egy levelében, amelyet több EU-biztosnak címeztek, és amely az AFP hírügynökség birtokába került.

A támogatások „kizárólag humanitárius célokat szolgálhatnak”

Haddad már májusban Brüsszelben felszólította az EU-t, hogy erősítse meg az EU-segélyek ellenőrzését, hogy azok ne kerülhessenek olyan szereplők kezébe, akik „antiszemitizmussal vagy iszlamizmussal állnak kapcsolatban”. Nemrégiben figyelmét felhívták arra, hogy a Hamász már 2020 óta létrehozott egy mechanizmust a segélyszervezetek ellenőrzésére.

„Ezek az információk komoly aggályokat vetnek fel az európai finanszírozás és az európai adófizetők védelme tekintetében” – írta Haddad. Az adófizetőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy „adományaik kizárólag humanitárius célokat szolgálnak”.

A kedvezményezetteknek „tiszteletben kell tartaniuk az európai értékeket”

Haddad olyan szervezeteket említett, mint a Handicap International, a Norwegian Refugee Council vagy az International Medical Corps, amelyek az EU pénzügyi támogatását élvezik és a palesztin területeken tevékenykednek.

Franciaország már korábban is benyújtott javaslatokat Ausztriával és Hollandiával közösen, „amelyek biztosítják, hogy az európai pénzeszközök kedvezményezettjei tiszteletben tartsák az európai értékeket” – írta Haddad a levelében, amelyet többek között Kaja Kallas EU külügyi főképviselőnek címeztek.