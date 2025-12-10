Bulgária 2026. január 1-jén átáll az euróra

Bulgáriában hamarosan bevezetik az eurót. Az első érmekészlet már kapható, de egyelőre még nem lehet használni.

Újév első napján már Bulgáriában is bevezetik az eurót

Bulgária fontos lépés előtt áll: 2026. január 1-jétől bevezeti az eurót. Ezért a Nemzeti Bank nemrég megkezdte az első nemzeti euróérmékből álló kezdőcsomagok értékesítését.

Bulgária bevezeti az eurót: itt kaphatók az euró-kezdőcsomagok

Július 8-án az Európai Unió Tanácsa hivatalosan jóváhagyta Bulgária csatlakozását az euróövezethez 2026. január 1-jével. A bolgár leva és az euró átváltási árfolyamát 1,95583 leva/euróban határozták meg. Ez az Európai Központi Bank sajtóközleményéből derül ki.

Az euró kezdő készletek bankokban, postahivatalokban és a Bolgár Nemzeti Bankban vásárolhatók meg. Személyenként két készlet vásárolható. A készlet ára 20 leu, és 42 darab, összesen 10 euró és 23 cent értékű érmét tartalmaz. Erről a Evroto weboldal, a bolgár euró bevezetésének hivatalos weboldala tájékoztat.

A pénz még nem használható

A készletben többek között kilenc darab egycentes, hét darab kétcentes és hat darab ötcentes érme található. Két-két darab egy- és két eurós érme is van benne, mondja Stefan Tsvetkov, a Bolgár Nemzeti Bank főpénztáros. A kereskedők számára nagyobb készlet áll rendelkezésre. Mindazonáltal mindenki számára érvényes, hogy a bevezetés előtt a pénzt nem szabad forgalomba hozni vagy törvényes fizetőeszközként használni.

A Bolgár Nemzeti Bank elnöke, Dimitar Radev a bolgár minisztertanács Facebook-bejegyzésében kijelentette: „A pénzverde teljes kapacitással működik, elegendő mennyiségű euróérme áll rendelkezésre. Lesz elegendő érme – mind az első csomagban, mind azután. Nincs ok aggodalomra.”