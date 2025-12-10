Az EU a globális biztonságot veszélyezteti + VIDEÓ

Az Európai Unió a globális biztonságot veszélyezteti az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével, ugyanis ez igen káros precedenst teremthet és hivatkozási alapként szolgálhat világszerte - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Isztambulban.

A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) energiaügyi miniszteri ülésén először is hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg a válságok korában él, amikor is számos ország biztonságos energiaellátása veszélybe került, és ezen a téren a legnagyobb problémát a kérdés átpolitizálása és átideologizálása jelenti.

Kifejtette, hogy ennek nyomán rendkívül káros és veszélyes döntések születtek világszerte, ellehetetlenítettek egyes energiaforrásokat és tranzitútvonalakat, beavatkoztak a szuverén nemzeti energiapolitikába, hátrányos megkülönböztetésben részesítenek bizonyos energiatermelési módokat.

Ennek kapcsán a türk országok józan észre alapuló megközelítését méltatta, hogy fizikai kérdésként tekintenek az energiaellátásra, szemben az Európai Unióval, amely épp a másik, igen ártalmas szemléletet képviseli.

Sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó RePowerEU-rendeletről, amelyet Magyarország meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha ott nem is várható korrekt eljárás.

Úgy vélekedett, hogy az intézkedést jogi csalással fogadják el, ráadásul a mögötte álló érvelés is badarság, mert ez a diktátum nem szolgálná a diverzifikációt, óriási áremelkedéshez vezetne és monopolhelyzetet teremtene.

„Harcolni fogunk ezen döntés ellen, amely nagyon rossz hatással lenne az energiaellátás biztonságára. Nagyon nehéz elképzelni, hogyan érvelhetnék amellett otthon, hogy egy olcsó és megbízható energiaforrást drágábbra és kevésbé megbízhatóra cseréljünk” - fogalmazott.

Valamint megjegyezte, hogy a magyarországi energiaexport mindössze az orosz bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát teszi ki, így aligha van szó arról, hogy hazánk „táplálja Oroszország hadigépezetét” Ukrajnában.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a mostani törékeny helyzet jól mutatja a külső partnerekkel folytatott energetikai együttműködés felértékelődését, így különösen nagy jelentőségük van a türk államokkal ápolt kapcsolatoknak.

Majd arra figyelmeztetett, hogy az őrült európai politika veszélyezteti a globális biztonságot és energiaellátást, ugyanis a nemzeti szuverenitást sértő, energiabiztonságot veszélybe sodró brüsszeli intézkedések precedenst teremthetnek világszerte, hivatkozási alapként szolgálhatnak más országok számára a beavatkozásra.

„És ez az európai hozzáállás a globális biztonságot is veszélyezteti: gondoljanak csak bele, hogy az EU vezetői az energetikai infrastruktúra elleni fizikai támadásokat dicsőítik” - jelentette ki.

„Az ukránok támadásokat intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen - amivel nem Oroszországnak, hanem éppen Magyarországnak és Szlovákiának okoztak kárt -, az európai vezetők pedig dicsérik ezeket a cselekményeket. És ez rendkívül veszélyes, hiszen mások is hivatkozhatnak majd erre, hogy a fizikai infrastruktúra megtámadása ’pozitív’ dolog” - tette hozzá.

„Az Északi Áramlat felrobbantásának méltatása az egyik legsúlyosabb kijelentés volt, amelyet európai politikus az elmúlt években tett. Az államilag támogatott terrorizmus dicsőítése teljesen elfogadhatatlan (…) Szomorú, hogy úgynevezett felelős európai politikusok tesznek ilyen kijelentéseket a 21. században” - folytatta, elítélve a tankerhajók elleni fekete-tengeri támadásokat is.

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy az EU-ban a nukleáris energia is jelentős támadások alatt áll ideológiai alapon, amivel szemben szavai szerint harcolni kell, ugyanis ez az egyetlen módja az egyre növekvő áramigény kielégítésének olcsón, biztonságosan, a környezetvédelmi szempontok fenntartása mellett.