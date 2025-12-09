XIV. Leó pápa párbeszédet szeretne az ukrajnai háborúban

2025. december 10., szerda

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

2025. december 9. kedd. 22:19

 2025. december 9. kedd. 22:19
Az ukrán elnök, Zelenszkij már kétszer találkozott XIV. Leó pápával. Most ismét találkozójuk volt, és ismét Rómán kívülre került sor.

XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadta magánkihallgatáson Volodimir Zelenszkijt
Fotó: AFP/Vatican Media/Handout

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij ismét találkozott XIV. Leó pápával. A Vatikáni Sajtóiroda közlése szerint a találkozóra kedd reggel a pápa második rezidenciájában, Castel Gandolfóban került sor. A közlemény szerint a megfigyelők szerint körülbelül 30 percig tartó beszélgetés középpontjában az ukrajnai háború állt - írja a focus.de.

A pápa közvetítőként a hadifoglyok cseréjében

A pápa „hangsúlyozta a párbeszéd folytatásának szükségességét”. Emellett „megismételte sürgető kívánságát, hogy a folyamatban lévő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezessenek”.

Továbbá szóba került a hadifoglyok cseréje és az ukrán gyermekek családjukhoz való visszatérése is. A Szent Szék évek óta sikeresen közvetít ezeken a területeken.

