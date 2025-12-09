Külföld
Brutális pénzügyi csapást készít elő az EU
Ursula von der Leyen szerint a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajna védelmét – és közben megemelnék az orosz háborús gépezet árát
A bizottsági javaslat lényege, hogy az európai bankokban zárolt orosz vagyonból származó készpénzegyenlegeket kártérítésre, illetve egy úgynevezett jóvátételi kölcsön fedezetére fordítanák. Von der Leyen érvelése szerint ez közvetlen nyomásgyakorlási eszköz - írja a hirado.hu.
„Tehát minél tovább vívja Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút, ont vért, vesz el életeket, és rombolja le az ukrán infrastruktúrát, annál magasabbak lesznek a költségek Oroszország számára” – fogalmazott a politikus, utalva arra, hogy a mechanizmus automatikusan bünteti az agresszió elhúzódását.
Európa védelme Kijevnél kezdődik
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen a pénzügyi támogatás mellett az európai védelmi ipar felpörgetése volt a fő téma. Von der Leyen szerint nincs vesztegetni való idő, mivel Ukrajna túlélése kulcsfontosságú az egész kontinens védelme szempontjából.
Ennek jegyében halad a SAFE program végrehajtása, amely 150 milliárd eurós védelmi beruházást tesz lehetővé a tagállamoknak. Beszédes adat, hogy a benyújtott 19 nemzeti tervből 15 kifejezetten tartalmazza Ukrajna támogatását is. A bizottság elnöke szerint a cél a védelmi ipari bázisok integrálása és az elrettentő erő növelése.
Álca a béketárgyalás
A bizottsági elnök kitért a diplomáciai helyzetre is. Bár a nemzetközi térben egyre több szó esik a rendezésről, és a béketárgyalások körül jelenleg is patthelyzet uralkodik, von der Leyen szerint Moszkva valójában csak gúnyt űz a diplomáciából.
„Oroszország folyamatosan csak megtéveszt és időt húz… miközben úgy tesz, mintha békére törekedne” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az EU egységesebb, mint valaha, és nem dőlnek be a Kreml taktikájának.