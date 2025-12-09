Visszaél Peking a nemzetbiztonsági törvénnyel?

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa kedden felszólította a kínai hatóságokat, ne használják a Peking által 2020-ban elfogadott nemzetbiztonsági törvényt azok ellen, akik átlátható és független vizsgálatot sürgetnek a hongkongi tűzvész ügyében.

„A hongkongiak jogosan követelnek válaszokat és felelősségre vonást annak érdekében, hogy a több száz áldozat kártérítést kapjon, és soha nem történhessen hasonló tragédia” – hangsúlyozta közleményében Volker Türk.

Hongkongban november végén csaptak fel a lángok egy felújítás alatt álló lakókomplexumban, az oltás több napig tartott, a tűzben 160-an odavesztek. A hatóságok figyelmeztették az embereket, ne használják ki a tragédiát politikai célokra és négy embert már őrizetbe vettek közösség elleni izgatás gyanújával.

Türk kedden az őrizetbe vettek szabadon engedését sürgette, egyúttal leszögezte: a nemzetbiztonsági törvény az emberi jogok – köztük a gyülekezési jog és a szólásszabadsághoz való jog – szisztematikus felszámolásához vezet, valamint kiemelte, hogy a törvény egyes kiegészítései nincsenek összhangban a nemzetközi joggal sem.

A főbiztos emellett kitért a Hongkongban a hét végén tartott helyhatósági választásokra is, amelyekkel kapcsolatban kifogásolta, hogy korlátozta az indulók létszámát „A főbb politikai pártok kikényszerített feloszlatása gyakorlatilag ellehetetlenítette az egész ellenzéki politizálást” – fogalmazott.

Peking, hónapokig tartó megmozdulásokat követően, 2020. június 30-án léptette hatályba a Hongkongra szabott nemzetbiztonsági törvényt. A kínai és hongkongi hatóságok szerint a törvény a város stabilitását szolgálja, míg külföldi bírálók szerint jelentősen szűkítette a szabadságjogokat.