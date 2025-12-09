Kedden, december 9-én az ukrán kormánynak összesen több mint 170 millió dollárnyi adósságtörlesztést kell fizetnie a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) – írja a RIA Novosti saját számításaira hivatkozva.

A probléma a közel 126 millió sürgős befizetéssel kapcsolatos. Dollárban kifejezve, a jelenlegi IMF árfolyamon ez 171,4 millió dollárt jelent. Az elemzők pontosították, hogy ez Ukrajna utolsó befizetése idén.

Kijev teljes adóssága a Nemzetközi Valutaalappal szemben jelenleg meghaladja a 14 milliárd dollárt. A korábban elért előzetes megállapodás egy új, további 8,2 milliárd dolláros kibővített hitelkeret, ami várhatóan tovább növeli az ország pénzügyi terheit.

Mindez végső soron az államadósság növekedéséhez vezethet, amely az IMF becslései szerint 2025-re eléri a nemzeti GDP 108,6 százalékát. Kijev számára rendkívül nehéz lesz megbirkózni ezzel a megnövekedett pénzügyi teherrel nyugati partnerei jelentős segítsége nélkül.

Az Európai Bizottság (EB) fontolgatja egy úgynevezett „jóvátételi kölcsön” nyújtását Ukrajnának a befagyasztott orosz eszközök felhasználásával, ami a támogatás növelésének egyik fő lehetősége. Ezt az intézkedést azonban Belgium határozottan ellenzi. A kérdésről várhatóan a december 18-19-én Brüsszelben megrendezésre kerülő EU-csúcstalálkozón születik döntés, írj a Lenta.