Újra megnyílik a határ Jordánia és Izrael között
Érkeznek a segélyek Gázába
Három hónappal azután, hogy egy segélyt szállító teherautó jordániai sofőrje a határállomáson agyonlőtt két ott dolgozó izraelit – Jichák Haros tartalékos alezredest és egy bizonyos Oren Herskót –, a kormány utasítására szerdán ismét megnyílik az átkelőhely a Jordániából érkező áruforgalom előtt.
Azóta az Allenby-átkelőhelyen csak a gyalogosforgalmat engedélyezték, de szerdától a kormány döntése alapján újra beengedhetnek Ciszjordánia vagy a Gázai övezet felé tartó áru- és segélyszállítmányokat.
A döntés előtt az elmúlt hetekben mind az izraeli, mind a jordániai oldalon biztonsági módosításokat hajtottak végre. Szigorították a jordániai sofőrök és a teherautók rakományának ellenőrzését, külön erre a feladatra kijelölt biztonsági egységeket vezényeltek oda. Ezentúl a segélyszállítmányokat csak kísérettel és alapos biztonsági ellenőrzés után engedik tovább a Gázai övezet felé.
A ynet izraeli hírportál értesülése szerint Benjámin Netanjáhu miniszterelnök Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövettel megtartott találkozója után egyezett bele az átkelő újranyitásába.
Az új megállapodás értelmében többé senki és semmi, tehát a segélyt szállító teherautók sem kaphatnak mentességet az ellenőrzés alól. Az első vizsgálatot a jordániai hadsereg végzi el még a túloldalon, majd Izrael is, amikor átlépték a határt. A sofőröknek előzetes engedélyt kell szerezniük a belépésre a Sin Bet izraeli belbiztonsági szolgálattól.
Izrael a határátkelő lezárása után is teljesítette a megállapodásban előírt segélykvótát, a napi hatszáz teherautónyi szállítmányt.
Az Allenby-átkelő az egyetlen áruforgalmi határállomás Ciszjordánia és Jordánia között.