Újra megnyílik a határ Jordánia és Izrael között

Izrael az Egyesült Államok és Jordánia nyomására újra megnyitja az arab országgal közös határán lévő Allenby-átkelőt a Gázai övezetbe tartó segélyek számára – közölték kedden izraeli kormányzati források.

Három hónappal azután, hogy egy segélyt szállító teherautó jordániai sofőrje a határállomáson agyonlőtt két ott dolgozó izraelit – Jichák Haros tartalékos alezredest és egy bizonyos Oren Herskót –, a kormány utasítására szerdán ismét megnyílik az átkelőhely a Jordániából érkező áruforgalom előtt.

Azóta az Allenby-átkelőhelyen csak a gyalogosforgalmat engedélyezték, de szerdától a kormány döntése alapján újra beengedhetnek Ciszjordánia vagy a Gázai övezet felé tartó áru- és segélyszállítmányokat.

A döntés előtt az elmúlt hetekben mind az izraeli, mind a jordániai oldalon biztonsági módosításokat hajtottak végre. Szigorították a jordániai sofőrök és a teherautók rakományának ellenőrzését, külön erre a feladatra kijelölt biztonsági egységeket vezényeltek oda. Ezentúl a segélyszállítmányokat csak kísérettel és alapos biztonsági ellenőrzés után engedik tovább a Gázai övezet felé.

A ynet izraeli hírportál értesülése szerint Benjámin Netanjáhu miniszterelnök Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövettel megtartott találkozója után egyezett bele az átkelő újranyitásába.

Az új megállapodás értelmében többé senki és semmi, tehát a segélyt szállító teherautók sem kaphatnak mentességet az ellenőrzés alól. Az első vizsgálatot a jordániai hadsereg végzi el még a túloldalon, majd Izrael is, amikor átlépték a határt. A sofőröknek előzetes engedélyt kell szerezniük a belépésre a Sin Bet izraeli belbiztonsági szolgálattól.

Izrael a határátkelő lezárása után is teljesítette a megállapodásban előírt segélykvótát, a napi hatszáz teherautónyi szállítmányt.

Az Allenby-átkelő az egyetlen áruforgalmi határállomás Ciszjordánia és Jordánia között.