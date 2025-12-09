Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki kedden az Ukrajnában harcoló központi csapatcsoportosításnál tett szemlét, azt mondta, hogy orosz hadsereg gyakorlatilag minden irányban támad a „különleges hadművelet” övezetében. Közölte, hogy Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) elfoglalása után az orosz erők fő feladata a Dimitrov (Mirnohrad) környékén bekerített ukrán alakulatok felszámolása. A tábornok szerint utóbbi város déli része, az összes épület több mint 30 százaléka orosz ellenőrzés alá került.

„Krasznoarmejszk elfoglalása a legfontosabb lépés volt a Donyec-medence egészének felszabadításában. A város felszabadítása során a hadsereg egységei és katonai alakulatai kezdeményezőek voltak, hozzáértően cselekedtek, olyan módszereket választottak, amelyek az ellenség számára ismeretlenek voltak és váratlanul érték őket” – hangoztatta Geraszimov, hozzátéve, hogy ebben a hónapban az orosz hadsereg elfoglalta a várostól keletre fekvő Rivne, Rih és Hnatyivka települést is.

„Magában Krasznoarmejszkban a lakóövezeteket ellenőrzik. Segítséget nyújtanak a helyi lakosságnak, több mint 200 embert evakuáltak biztonságos területekre” – tette hozzá.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy hadiüzemet, valamint az ukrán energetikai infrastruktúra több, az ukrán hadsereget kiszolgáló létesítményét, nagy hatótávolságú drónok gyártásának és tárolásának helyszíneit, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy Szu-27-es harci repülőgépet, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 13 rakétáját, továbbá 280 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Csuvasföld székvárosában, Csebokszariban 14 civil, köztük egy gyermek, sebesült meg lakóépületet ért találat nyomán.