Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az amerikai béketerv feltételeit az Oroszországgal zajló konfliktus rendezésére – írja saját forrásokra hivatkozva az Axios portál.

A lap által megkérdezett ukrán tisztviselők úgy vélik, hogy az USA megpróbálja eltávolítani Zelenszkijt az európai vezetők közeléből, hogy hatékonyabban tudjon rá nyomást gyakorolni.

„Zelenszkij nem hozhat ilyen radikális döntéseket anélkül, hogy konzultálna legfontosabb európai szövetségeseivel” – mondta az egyik forrás a lapnak.

A forrás azt is közölte, hogy a Trump-adminisztráció gyors cselekvésre ösztönzi Zelenszkijt, míg az európaiak óvatosságra és türelemre intik. Az Axios szerint ez a fejlemény felháborítja a Fehér Ház egyes tagjait: ők az európaiakat tartják a megállapodás fő akadályának.

Az ukrán tisztviselő az Axiosnak elmondta, hogy az Egyesült Államok legutóbbi ajánlata Kijevnek szigorúbb feltételeket tartalmaz Ukrajna számára, mint a béketerv korábbi változatai, olyan kérdésekben, mint a területek és a Zaporizsjai atomerőmű ellenőrzése. Az ukrán tisztviselő szerint az ajánlat nem tartalmazza Ukrajna biztonságának garantálását.

Az AFP korábban arról számolt be, hogy az USA keresi a módját, hogy felgyorsítsa a tárgyalási folyamatot és engedményeket érjen el Ukrajnától. „Az amerikaiak nyomást gyakorolnak, mondván: »Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban«” – mondta a hírügynökségnek egy forrás.

A Politico információi szerint az amerikai delegáció a G7-országok pénzügyminisztereinek találkozóján kijelentette, hogy az előző amerikai kormányzat idején elfogadott, Ukrajnának nyújtott hitel utolsó részletének kifizetése után a támogatás megszűnik.

Az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet november közepe óta tárgyalják. Ez volt a témája a moszkvai találkozónak, amelyen Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, az amerikai vezető veje találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalásokra december 2-án került sor, és több órán át tartottak.

A moszkvai tárgyalások után Witkoff és Kushner találkozott az ukrán delegációval, amelyet a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vezetett. Utóbbi december 8-án megígérte, hogy tájékoztatást ad a tárgyalásokról Zelenszkijnek.

Zelenszkij még december 6-án telefonon tárgyalt Kushnerrel és Witkoffal. A beszélgetést „tartalmasnak” nevezte. Ukrán és amerikai tisztviselők az Axiosnak elmondták, hogy a telefonbeszélgetés során az ukrán elnök Kushnernek és Witkoffnak azt mondta, hogy csak egy órával korábban kapta meg az amerikai javaslatot. Zelenszkij megjegyezte, hogy még nem olvasta el a tervet.

Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselő ezt furcsának találta, mivel az Egyesült Államok a frissített javaslatot egy nappal korábban küldte el. Az ukrán tisztviselő viszont megjegyezte, hogy ebben az időben csak a dokumentumok egy részét kapták meg, a többit pedig nem sokkal a telefonbeszélgetés előtt.

Trump december 8-án éjjel kijelentette, hogy Zelenszkij még mindig nem ismerkedett meg a béketervvel, és elmondta, hogy csalódott emiatt. Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matthew Whitaker ennek fényében feltételezte, hogy a republikánus politikus feladhatja az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítéseit, ha úgy dönt, hogy a megállapodás megkötése lehetetlen.

Zelenszkij december 8-án este bejelentette, hogy Ukrajna Európával közösen készíti elő saját béketervét. Kijev új, 20 pontból álló béketervet szándékozik bemutatni az Egyesült Államoknak, amelyből eltávolították az számára elfogadhatatlan javaslatokat. Zelenszkij az egyik legnehezebb kérdésnek a területek témáját nevezte. Elmondta, hogy ebben a kérdésben „még nem találtak kompromisszumot”, és Ukrajnának nincs sem alkotmányos, sem nemzetközi, sem erkölcsi joga átadni területeit.

„Trumpnak megvan a saját elképzelése, amely eltér az ukrántól” – hangsúlyozta Zelenszkij, írja az Orosz Hírek.