A múlt héten tették közzé az új amerikai biztonsági stratégiát, amely kritikus szemmel nézi Európát. Most az amerikai elnök újabb egyértelmű szavakkal nyilatkozott.

Donald Trump szerint, itt az ideje az ukrajnai választásoknak

Donald Trump amerikai elnök ismét kritizálta Európát. Alapvetően tetszik neki a „jelenlegi felállás” – mondta Trump a Politico hírportálnak adott interjúban az európai országok vezető politikusaira utalva: „ Európa nem végzi jól a munkáját.” Trump azzal vádolta őket, hogy „gyengék” és „politikai korrektségre” törekednek. Jelezte, hogy a jövőben azokat az európai politikusokat kívánja támogatni, akiket alkalmasabbnak tart.

Trump ismét elsősorban az európai országok bevándorláspolitikáját kritizálta, amelynek következtében sok ország a jövőben „nem lesz életképes állam”. A legtöbb európai nemzet egyre inkább „romlik” – egyetlen pozitív példaként Magyarországot és Lengyelországot említette.

Trump a „demokrácia és a szólásszabadság” elvesztését siratja

Az amerikai kormány a múlt héten közzétett új biztonsági stratégiájában a demokrácia és a szólásszabadság állítólagos elvesztését siratja Európában. A dokumentum szerint a kontinens nagy problémákkal szembesül. Az amerikai kormány szerint ezek közé tartozik többek között „a szabad véleménynyilvánítás cenzúrázása és a politikai ellenzék elnyomása, a zuhanó születési arányok, valamint a nemzeti identitás és az önbizalom elvesztése”.

Trump az ukrajnai választások mellett áll ki

Donald Trump amerikai elnök továbbá az ukrajnai választások mellett állt ki. A 79 éves politikus a Politico hírportálnak adott interjújában a következő kérdésre válaszolva így nyilatkozott: „Igen, szerintem eljött az ideje. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos pillanat a választások megtartására.”

Az ukrán népnek lehetősége kell, hogy legyen dönteni – és lehetséges, hogy a jelenlegi elnök, Volodimir Zelenszkij nyerné a választásokat. Trump elmondta, hogy „régóta” nem voltak választások abban az országban, amelyet Oroszország közel négy éve támad. Az amerikai elnök szerint a háborút ürügyként használják arra, hogy ne tartsanak választásokat. „Bár demokráciáról beszélnek, de egy bizonyos ponton ez már nem demokrácia.”

Kijev elutasítja a követeléseket

Trump már röviddel hivatalba lépése után bírálta Zelenszkijt, és „diktátornak” nevezte. Új választások esetén az ukrán elnök csak négy százalékot kapna, állította akkor. Kijev mindig elutasította az új választások iránti követelést, amelyet Moszkva is többször hangoztatott, hivatkozva a hadiállapotra. Selenszkij hivatali ideje ugyan tavaly lejárt volna, de a háború idején a választásokat felfüggesztették.

Trump egyúttal megerősítette Zelenszkij iránti kritikáját. „Most végre össze kell szednie magát és elfogadnia a dolgokat” – válaszolta a 79 éves politikus arra a kérdésre, hogy van-e határidő a jelenleg tárgyalt amerikai béketerv elfogadására.